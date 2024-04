Leo Santana janta com Lore Improta trajando camisa do time de coração

Cantor aceita desafio de Brahma e monta seu look com o manto do Esporte Clube Vitória, da Bahia

Não existe nada que seja mais Brasil do que levar seu time no peito em qualquer ocasião. Por isso, Brahma, a cerveja das paixões nacionais, convidou Leo Santana para montar um look que seja a cara do brasileiro, de forma autêntica.