TheLotter possibilita brasileiros a conquistar prêmio de mais de 5 bilhões de reais

Imagine esta manchete: Brasileiro ganha o prêmio da loteria norte-americana. Esse é um sonho que pode se tornar realidade. Com a TheLotter, você pode jogar e ter a chance de ganhar o jackpot de 977 milhões de dólares, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais.

A Mega Millions não é mais só para os moradores dos EUA, com mais e mais brasileiros começando a jogar online nas maiores loterias do mundo, através de seus computadores e/ou telefones, onde quer que estejam.

Em quase 20 anos de história, a marca construiu uma reputação sólida e confiável, pagando mais de US$ 125 milhões em prêmios para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Etapas para jogar

O que acontecerá se um brasileiro ganhar

Prêmios menores: Se você ganhar prêmios inferiores a US$ 200.000, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária.

Prêmios maiores: Se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da sua viagem para os Estados Unidos para receber o prêmio, sem precisar se preocupar com nada.

É legal jogar na Mega Millions do Brasil?

Sim. A lei dos EUA permite que estrangeiros ganhem e recebam prêmios de loterias americanas.

As chances de ganhar são as mesmas para todos

Não importa se você está jogando do Brasil ou dos EUA, suas chances de vencer são as mesmas. A única diferença é que você pode jogar online, no conforto da sua casa.

Compre agora seus bilhetes oficiais para o próximo sorteio de 22 de março e tenha a chance de ganhar o prêmio de US$ 977 milhões.