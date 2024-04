Cimara La Belle cria técnica revolucionária para tratar melasma

Biomédica concebe tratamento chamado “Método Célula” e é a primeira mulher a desenvolver um controle para a condição

Desenvolver um controle para o melasma, condição de pele que provoca manchas escuras no rosto, e pode gerar inseguranças. Pensando em ajudar essas pessoas, a biomédica Cimara La Belle, criou o “Método Célula”.



“É um dos mais eficazes já lançados, e foi desenvolvido após anos de pesquisa, apostando em uma fórmula de ativos calmantes, capazes de controlar por anos, evitando que chegue a um estágio mais avançado”, afirma.



A aplicação da fórmula é feita na própria clínica, em Vitória, no Espírito Santo. “O paciente retorna 30 dias depois para a segunda aplicação, quando é possível examinar o efeito. Assim, é definida sua periodicidade. A tendência é continuar, pois é uma doença que se agrava com o tempo”, revela.

Esse método, que vem desde 2004, já rendeu diversos prêmios, tais como o “Palestrante Ouro”, nos Emirados Árabes Unidos, e a publicação de artigos em periódicos renomados. “Hoje o ‘Método Célula’ é procurado por pessoas de todo o mundo”, relata.



Atualmente, são 23 credenciados no Brasil e no mundo. Entre eles, é possível citar os seguintes licenciados: Gracieli Correia Honorato, no Espírito Santo; Jessica Souza Barboza, na França; Vinícius da Silva Santos, de Minas Gerais; e Claudia Florentino, do Rio de Janeiro.

“Eles se destacam em suas áreas, alcançando reconhecimento e impactando positivamente a vida de cada vez mais pessoas”, finaliza.