Carolina Dieckmann faz revelação sobre dia de seu casamento: 'Chorou tanto'

Celebrando 17 anos ao lado do esposo, Carolina Dieckmann faz revelação sobre episódio emocionante que aconteceu durante a cerimônia de casamento

A atriz Carolina Dieckmann está comemorando mais um ano de seu casamento ao lado do diretor de TV Tiago Worcman. Nesta segunda-feira, 06, a famosa se declarou para o pai de seu filho caçula com um vídeo cheio de momentos especiais ao lado dele.

Usando os cliques raros com seu amado, a famosa relembrou como foi o dia em que selaram a união e revelou como foi emocionante encontrá-lo no altar entrando no local ao lado de seu primogênito, Davi Frota, do seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota, e com o herdeiro deles, José Worcman, na barriga.

"17 anos desse dia da primeira imagem: o meu sim, carregando o zumba na barriga, de mãos dadas com o Davi... você chorou tanto e eu entendo: deve ter sido bonito mesmo ver tanto amor junto caminhando e na sua direção", contou como foi o episódio inesquecível.



A loira deu mais detalhes do dia do casamento: "Fora aquele dia azul lindo -típico de maio- com flores laranjas enfeitando tudo e um punhado de amigos eleitos a dedo para estar ali. Pouca coisa mudou, nam. A gente alinha dia a dia o que tem que ser feito, sem preguiça, às vezes com briga, mas sobretudo com a força de quem sabe que tem algo muito precioso pra defender".



"Que a gente siga assim e que Deus nos proteja do que a gente não der conta e nos fortaleça quando ficar difícil... de resto, a gente cuida e o nosso amor abençoa. Te sinto daqui até além", declarou-se a artista para seu amado.

