Carolina Dieckmann esclarece sobre ter seis dedos no pé: 'Parece mesmo'

Após postar foto na praia, Carolina Dieckmann esclarece sobre ter seis dedos no pé; atriz foi questionada por internauta e mostrou a realidade

A atriz Carolina Dieckmann revelou e provou quantos dedos realmente tem em seus pés. Nesta segunda-feira, 22, a famosa explicou o motivo de estar mostrando a parte de seu corpo e falou sobre ter sido questionada por um internauta após postar fotos na praia.

A loira então pegou o registro que gerou dúvidas e concordou sobre realmente parecer que tem seis dedos em um dos pés. "Um seguidor viu essa foto e me perguntou se eu tinha seis dedos...", começou dizendo antes de revelar a realidade.

"E não é que parece mesmo", falou ao dar zoom e contar os dedos que apareciam no clique. Contudo, apesar de parecer ter seis, a artista logo esclareceu ao compartilhar uma foto de seus pés sem estarem borrados.

"Mas eu só tenho 5 em cada pé mesmo", comentou Carolina Dieckmann ao publicar o registro mais claro da região para tirar as dúvidas.

Veja os pés de Carolina Dieckmann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann encerra contrato com a Globo

A atriz Carolina Dieckmann é mais uma estrela antiga da Globo que anunciou o fim de seu contrato com a emissora carioca. A famosa deu a notícia em sua rede social ao postar uma foto com seu crachá e registros de sua passagem pela empresa.

Além de relembrar personagens incônicos como Camila de Laços de Família, a famosa mostrou a data em que foi assinada sua carteira de trabalho, em primeiro de novembro de 1992. Muito grata pela longa experiência e oportuniade, ela agradeceu pelos anos na emissora.

"Não é que eu comecei na Globo... foi a Globo que me começou. eu não era atriz... me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar... numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento pra tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas histórias... foram muitas... a que virava modelo, sem querer ser; a que dançava no rio a espera do primeiro amor; a que infernizava a academia; a que chegava na cidade pra viver um romance tórrido e aventureiro com fidel; a que queria ser modelo e atriz, mas não era; a que se apaixonava pelo namorado da mãe e ficava muito doente... e depois se curava; a doce e virgem passeadora de cachorros; a mãe nordestina que perdia sua filha, pra depois ser a filha encontrada pela mãe; a loira platinada e malvada da luxus,

a surfista gente boa; a jornalista dividida entre o filho do motorista e o patrão do pai dele; a traficada pra turkia e morta por uma seringada; a periguete esquentada q gostava de dinheiro, mas se redimiu pelo filho; a moça vendida pelo pai numa aposta, mas q só queria viver seu amor com o mundo; a que entrou na novela no meio pra ser o par romântico do dante; a que vendia hambúrguer na praça; e a advogata mais mais do pedaço, minha lumi", relembrou suas personagens. Veja mais aqui.