Filho de Carolina Dieckmann chama atenção ao surgir com visual diferente

Davi, filho de Carolina Dieckmann e Marcos Frota, surgiu com um visual diferente em uma foto publicada pela atriz nas redes sociais

A atriz Carolina Dieckmann encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado do filho mais velho, Davi Frota, de 24 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Marcos Frota.

Na foto postada nos Stories do Instagram, a artista e o herdeiro aparecem em uma sala de cinema, e o visual do rapaz chamou a atenção. É que Davi surgiu com os fios compridos e barbudo. Na legenda da imagem, a mamãe coruja se derrete: "Amor da minha vida", declarou ela.

Além de Davi, Dieckmann também é mãe de José Worcman, de 16 anos, fruto de seu relacionamento com Tiago Worcman, com quem está casada há 16 anos.

Confira:

Davi com Carol Dieckmann- Reprodução/Instagram

Carol Dieckmann mostra o filho - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann recorda fim de casamento com Marcos Frota

A atriz Carolina Dieckmann abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao podcast 'Desculpa alguma coisa', a artista recordou o fim de seu casamento com o ator Marcos Frota. Os dois anunciaram a separação em 2004. Ao longo do bate-papo com a apresentadora Tati Bernardi, ela detalhou como se sentiu após terminar a relação de sete anos com o famoso.

"Minha separação com Marcos foi barra pesadíssima. Fiquei mais triste do que quando perdi minha mãe. Separar é muito difícil. Obviamente que perder uma mãe é muito mais sério, mais triste, mas perder uma mãe, você não tem o que fazer, ela morreu. Quando você decide separar, tem uma carga que você tem, uma culpa… Não é só o sofrimento, tem um peso", explicou. Na sequência, Carolina Dieckmann confessou que já não podia fazer mais nada para que o matrimônio continuasse e, por isso, optou pelo fim. Confira!