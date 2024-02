Carolina Dieckmann recorda fim de casamento com Marcos Frota: 'Muito difícil'

A atriz Carolina Dieckmann abriu o coração ao falar sobre o término com Marcos Frota e contou como se sentiu após a separação do ator

A atriz Carolina Dieckmann abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao podcast 'Desculpa alguma coisa', a artista recordou o fim de seu casamento com o ator Marcos Frota. Os dois anunciaram a separação em 2004.

Ao longo do bate-papo com a apresentadora Tati Bernardi, a eterna Camila de 'Laços de Família' (2000) detalhou como se sentiu após terminar a relação de sete anos com o famoso. De acordo com ela, a tristeza foi tão grande quanto a que sentiu quando perdeu sua mãe.

"Minha separação com Marcos foi barra pesadíssima. Fiquei mais triste do que quando perdi minha mãe. Separar é muito difícil. Obviamente que perder uma mãe é muito mais sério, mais triste, mas perder uma mãe, você não tem o que fazer, ela morreu. Quando você decide separar, tem uma carga que você tem, uma culpa… Não é só o sofrimento, tem um peso", explicou.

Na sequência, Carolina Dieckmann confessou que já não podia fazer mais nada para que o matrimônio continuasse e, por isso, optou pelo fim. "Eu esperei meu casamento acabar, e eu só acabei com o meu casamento depois que ele já estava acabado", disse.

E completou: "A sensação de que eu estava em um esgotamento. Para eu decidir me separar, que era a coisa mais inimaginável para mim… era um sentimento de vida ou morte", concluiu.

Em julho de 2023, Marcos Frota também falou sobre o término de sua relação com Carolina Dieckmann. Em entrevista ao Splash, do UOL, ele contou que os dois se separaram de uma forma tranquila e amigável.

"Podem arranjar um motivo ou outro, mas eu não sei explicar. Também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada. Ficam perguntando e não teve uma situação desgastante, muito pelo contrário", disse.

Vale lembrar que Carolina Dieckmann e Marcos Frota são pais de Davi Frota, de 24 anos.

Carolina Dieckmann no SBT? Atriz brinca após encerrar com a Globo

A atriz Carolina Dieckmann abriu o coração e falou sobre o fim de seu contrato de 32 anos com a TV Globo. A artista revelou publicamente na última quinta-feira, 01, que não possui mais exclusividade com a emissora carioca.

Em conversa com a imprensa nos bastidores do bloco da cantora Preta Gil, realizado no último domingo, 04, no Rio de Janeiro, ela contou qual a principal mudança em sua carreira profissional a partir de agora. "É engraçado que eu não estou sentindo que desfiz um laço", iniciou a famosa.

E continuou: "Não vai mudar essa coisa de eu ser ‘contratada’, mas ao mesmo tempo, a Globo continua produzindo o tempo inteiro, ela não mudou nisso. A diferença é que antigamente eu ficava em casa recebendo um salário, e agora não vou mais. Mas as propostas de trabalho que vão vir, não mudam nada", esclareceu.

Ao ser questionada sobre futuros projetos em plataformas de streamings, a atriz garantiu que não possui nenhum projeto atualmente, mas que o público pode aguardar sua atuação nas telinhas. "Eu estava falando sobre as mudanças, acho que a coisa que mais muda, é que agora eu posso falar com o SBT", brincou Carolina Dieckmann ao Terra.

Através das redes sociais, em sua despedida da emissora, a atriz relembrou personagens icônicos como Camila de Laços de Família e aproveitou para agradecer a longa experiência e oportunidade recebida pela emissora desde 1992. Confira!