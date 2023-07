Marcos Frota faz revelação inédita sobre término com Dieckmann: "Não sei explicar"

Marcos Frota faz revelação inédita sobre o fim do casamento com a atriz; eles ficaram juntos por dez anos

O ator Marcos Frota fez revelações inéditas sobre a relação com Carolina Dieckmann, com quem foi casado por dez anos. Os dois se separaram de uma forma tranquila e amigável. Hoje, anos depois, ele disse que não sabe explicar porque os dois terminaram.

"Podem arranjar um motivo ou outro, mas eu não sei explicar. Também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada. Ficam perguntando e não teve uma situação desgastante, muito pelo contrário", disse em entrevista ao Splash, do UOL.

O ator também esclareceu tudo continua bem entre os dois e que as famílias seguem convivendo com maturidade e respeito. Pais de Davi Frota, que hoje está com 24 anos, afirmou que é muito grato pelo que viveu com a atriz.

"As nossas famílias são amigas e meus filhos frequentam a casa dela. Eu tenho por ela uma gratidão imensa. Ela me ensinou muito com a sua juventude. Tudo que ela me proporcionou foi de um período lindo, luminoso. Eu não me canso de agradecer. Foram quase 10 anos maravilhosos", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Frota (@marcos.frota.oficial)

Angélica solta a voz com Carolina Dieckmann e Preta Gil

A apresentadora Angélica dividiu um momento especial com seus seguidores na tarde de segunda-feira, 3. A loira compartilhou um vídeo inédito em que aparece soltando a voz ao lado da cantora Preta Gil e da atriz Carolina Dieckman durante noitada entre amigas.

No registro, Angélica surge deslumbrante com um vestido tubinho preto, enquanto Preta aposta em um vestido xadrez e batom vermelho. Carol também usa um vestido longo para a cantoria. Além do trio, também estão presentes Gominho e alguns amigos da artista, que se divertem ao som de Palco, canção do pai de Preta, Gilberto Gil.

"Amizade é um tesouro que nutrimos ao longo da vida, e ontem tive a alegria de fortalecer ainda mais essa conexão com uma pessoa especial: a incrível Preta Gil”, iniciou a esposa do apresentador Luciano Huck.