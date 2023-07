Angélica solta a voz com Preta Gil e Carolina Dieckmann em novo vídeo: "Nossa amizade"

Trio de milhões! Angélica, Preta Gil e Carolina Dieckmann se divertem durante noitada de cantoria entre amigos

A apresentadora Angélica dividiu um momento especial com seus seguidores na tarde desta segunda-feira, 3. A loira compartilhou um vídeo inédito em que aparece soltando a voz ao lado da cantora PretaGil e da atriz Carolina Dieckmann durante uma noitada entre amigas.

No registro, Angélica surge deslumbrante com um vestido tubinho preto, enquanto Preta aposta em um vestido xadrez e batom vermelho. Carol também usa um vestido longo para a cantoria. Além do trio, também estão presentes Gominho e alguns amigos das artistas, que se divertem ao som de ‘Palco’, canção do pai de Preta, Gilberto Gil.

Na legenda, Angélica abriu o coração e se declarou para Preta, que está na luta contra um câncer de intestino: "Amizade é um tesouro que nutrimos ao longo da vida, e ontem tive a alegria de fortalecer ainda mais essa conexão com uma pessoa especial: a incrível Preta Gil”, iniciou a esposa do apresentador Luciano Huck.

“Cantar ao lado da Preta é uma experiência que transborda energia, amor e alegria. Ela é uma mulher forte, talentosa e dona de uma voz poderosa que contagia a todos ao seu redor. Admiro sua autenticidade, sua luta e seu compromisso em espalhar amor através da música”, Angelica se derreteu pela amiga.

“Preta, minha amiga, obrigada por trazer ainda mais luz à minha vida. Que nossa amizade continue sendo uma fonte de alegria, apoio e inspiração. Vamos seguir cantando, celebrando a vida e espalhando amor juntas!”, a loira finalizou a declaração. Carol também deixou um comentário na publicação: “Suas lindas do meu coração”, ela escreveu.

Angélica presta bela homenagem no aniversário de Grazi Massafera:

Além de prestar homenagem para Preta Gil, Angélica também fez uma publicação especial para celebrar a vida de outra amiga, Grazi Massafera! A mulher do apresentador Luciano Huck fez questão de usar as redes sociais para parabenizar a amiga, que completou 41 anos na última quarta-feira, 28.