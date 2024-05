Mãe de Davi registra BO após ter perfil hackeado: ‘Partirei para o ataque’

Elisangela Brito perdeu acesso ao perfil em uma rede social um dia depois em que Davi, campeão do BBB 24, foi hackeado. Em conversa com a CARAS Brasil, ela desabafa e revela tristeza

Elisangela Brito, mãe de Davi, campeão do BBB 24, teve que interromper as comemorações da conquista do filho após ter seu perfil no Instagram hackeado na última terça-feira, 30. Golpistas invadiram a conta da nova influenciadora, seguida por mais de 700 mil pessoas, para aplicar golpes de pirâmide financeira.

Procurada pela CARAS Brasil, a mãe do milionário diz que já foi à uma delegacia em Salvador (BA) e registrou Boletim de Ocorrência para tentar reaver o acesso. Ela, no entanto, não pretende ficar parada e promete entrar em ação direta contra os criminosos.

"Estou me sentindo triste, mas partirei para o ataque", avisa ela, que teme perder seguidores. Isso porque os invasores estão publicando links criminosos para roubar dados, promoção de jogos e até pirâmide financeira.

Em consulta feita na plataforma Social Blade, Elisangela já perdeu mais de 8 mil seguidores desde que sua conta foi tomada por golpistas. A matriarca dos Brito tenta contato direto com a rede social de Meta e formulários disponibilizados. Apesar de todo esforço, ela ainda segue sem ter contato com os admiradores que conquistou durante a passagem do filho pelo reality show da Globo.

DAVI TEM INSTAGRAM HACKEADO

O ex-motorista ganhou R$ 2,92 milhões no BBB 24 e uma série de complicações na vida. Alvo de polêmicas em torno do término com Mani Rego e especulações sobre romance com a influenciadora digital Bárbara Contreras, o baiano também foi vítima de golpistas. Ele teve seu perfil seguido por 10 milhões de pessoas na mesma rede social hackeado na última segunda-feira, 29.

Apesar do estresse, a equipe do famoso conseguiu recuperar o acesso. Raquel Brito, irmã do amigo de Isabelle Nogueira, também esteve na mira dos criminosos, mas conseguiu se livrar. Assim como a mãe e o irmão, ela se lançou como influenciadora digital e pretende faturar.