Angélica presta bela homenagem no aniversário de Grazi Massafera: "Muito amor"

Angélica comemorou o aniversário de 41 anos de Grazi Massafera com bela homenagem nas redes sociais

Atriz Grazi Massaferaganhou uma homenagem especial de Angélica ao completar mais um ano de vida. A mulher do apresentador Luciano Huck fez questão de parabenizar a amiga, que está fazendo 41 anos nesta quarta-feira, 28.

Em seu perfil oficial no Instagram, a loira postou duas fotos em que ela e a aniversariante do dia aparecem sorridentes, usando um look fitness, e deixou uma linda mensagem de felicitações na legenda da postagem.

"Parabéns, minha amada Grazi. Hoje é o seu dia e não poderia deixar de te desejar toda a felicidade do mundo. Que essa data seja repleta de sorrisos, abraços apertados e muito amor! Que esse novo ciclo seja cheio de realizações. Viva!", escreveu a apresentadora.

Além de Angélica, Massafera também recebeu uma homenagem do ex-marido, o ator Cauã Reymond. O galã mostrou que segue mantendo contato com a mãe de sua filha, Sofia, de apenas 11 anos, e escreveu uma bela mensagem de felicitação para ela os Stories do Instagram. "Feliz Aniversário! Muita saúde e luz", declarou o protagonista de 'Terra e Paixão', ao compartilhar uma selfie da artista.

Confira a homenagem de Angélica:

Grazi ganha presente íntimo da amiga

Nesta quarta-feira, 28, Grazi Massafera ganhou um presente especial da amiga Ingrid Guimarães. Nos stories de seu Instagram, compartilhou um vídeo mostrando a comemoração da chegada dos 41 anos da loira, ao lado de Angélica e do personal Chico Salgado na academia.

Ao lado das amigas, Ingrid rasgou elogios para a aniversariante: "Hoje é aniversário da nossa musa. A pessoa que a gente quer colocar a foto na geladeira para se inspirar. Vamos desejar um feliz aniversário para a nossa canceriana! Você quer falar sobre o presente que eu te dei?". Grazi, então, confessou que tem usado o item com frequência. "É uma das coisas que eu mais ando usando nos últimos 10 anos", disse ela ao exibir o vibrador, feito de silicone e recarregável por USB.

