Jojo Todynho mostra quantidade de comida que consome após bariátrica

A cantora vem mudando seus hábitos após passar pelo procedimento; Jojo Todynho mostra quantidade de comida que comeu no almoço

Jojo Todynho mostrou nesta quinta-feira, 02, em suas redes sociais a quantidade de comida que está ingerindo nas refeições após a cirurgia bariátrica. Depois da cirurgia, a funkeira vem seguindo hábitos mais saudáveis como se exercitar e cortar bebidas alcoólicas. Nesta tarde, Jojo foi às redes sociais falar sobre sua rotina

Primeiro, ela reclamou da rotina intensa de treinos. "Eu tô andando de um jeito que parece que eu tô assada. A cada execução diferente, é uma dor diferente. Esse negócio de memória muscular, não existe. A melhor coisa é: se opera toda, melhor ficar com a barriga de lipo HD", ironizou ela.

Depois, ela mostrou o prato feito que ingeriu no almoço com uma pequena quantidade de proteína e carboidrato. Ela ainda comeu uma saladinha. Ela contou que reduziu muito a quantidade de comida nas refeições recentemente: "A única coisa que estou mega triste, [é que] eu não consigo comer nada. Tudo estou passando mal. Não sei se isso é uma fase normal da bariátrica, mas tudo que como, eu boto para fora. Como um frango com creme, boto para fora", iniciou.

"Porque eu já entendi, tipo assim, se eu comer arroz e feijão, é só o arroz e o feijão. Porque pesa. Ou como só o feijão, ou como só o arroz. Agora é tudo separado. Aí já tô aprendendo os alimentos que posso, os alimentos que eu não posso", disse a ex-fazendeira.

Seguindo uma rotina intensa de exercícios físicos na academia, Jojo Todynho já emagreceu mais de 50 quilos em cerca de 7 meses. Em um relato, a cantora revelou que já chegou na casa dos 90 quilos.

Jojo Todynho explica decisão em mudança de hábito após bariátrica

Em seus stories no Instagram, Jojo contou que a decisão tem impacto direto no procedimento, realizado em agosto de 2023. De acordo com a famosa, o álcool apresenta um efeito mais rápido em pessoas que já fizeram bariátrica.

"Sou uma nova mulher, hein. Não estou bebendo. Primeiro porque é responsabilidade, se beber não dirija, se dirigir não beba… Tudo eu tenho motivo pra tomar birinight, mas só que em casa", iniciou a futura advogada. E completou: "Porque a pessoa que fez a bariátrica, o álcool dá alegria rápida. Você fica igual coringa, rindo à toa. Tem que manter a postura, né. Na rua, tem que manter (a postura). Tomo só uma tacinha…".