Jojo Todynho mostra rotina pesada de treinos e revela: "Tenho uma meta"

Foco total! Jojo Todynho impressionou os seguidores ao mostrar a rotina de exercícios intensa na academia nesta quarta-feira, 17. A influenciadora revelou que não estava com disposição para treinar, mas que está com todo o foco para bater a meta que estabeleceu para si mesma.

"Hoje eu estou super desanimada. Por mim, eu nem vinha treinar. Mas eu tenho uma meta e um compromisso comigo mesma. Tenho que modelar esse corpinho. Ficar mais cavala do que eu já for. Tenho que chegar com a meta batida para o dr. Marcelo botar para f*der na minha cirurgia. Bora treinar", desabafou ela, que compartilhou uma sequência de exercícios que praticou na academia.

Recentemente, Jojo desabafou sobre um "elogio" que recebeu na rua. Após perder quase 50 kg, a cantora reforçou que não gostou da fala e se sentiu ofendida: Jojo estava na rua, a caminho de uma clínica de estética, quando passou na frente de uma academia de crossfit, quando algumas mulheres gritaram na rua "Gostosa", "Maravilhosa" e "Tá magrinha hein".

"Chamar uma pessoa de magrinha não é elogio. É a mesma coisa que você falar "você está gordinha hein", também é ofensivo, não é ofensivo? Isso é comparação do corpo da pessoa. Eu não estou perguntando pra alguém se eu estou magrinha. Elogio é você dizer que está gostando meu incentivo. Falar que eu estou magrinha, é fazer comparação com o corpo da pessoa, isso não é elogio, e eu tenho direito de gostar, ou não", desabafou.

"Sou chata, existem tantas maneiras de elogiar alguém. Não foram vocês mesmas que foram defender quando o Rodriguinho fazia comparação com o corpo da Yasmin? Vocês estão cometendo o mesmo erro. Chegam muitas pessoas na minha DM dizendo que sonham em me ver vestindo 38, nunca verão. não busco vestir 38. Emagrecer é uma consequência de um procedimento que eu fiz, mas eu nunca me imagino sendo uma mulher 38, eu busco saúde", finalizou.