Jojo Todynho revela qual é o seu peso atual

Depois de passar pela cirurgia bariátrica, Jojo Todynho celebra o sucesso do emagrecimento ao revelar qual é o seu peso atual

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao revelar qual é o seu peso atual. A estrela está em processo de emagrecimento após passar pela cirurgia bariátrica, que foi realizada em agosto de 2023.

Agora, ela surgiu apenas de biquíni nos stories do Instagram para mostrar o quanto seu corpo já mudou nos últimos meses. Inclusive, ela contou que está pesando 99 kg.

“Bom dia e vamos comemorar esses 99 kg. Ai, meu Deus. É isso, amor! É só desacreditar em mim, eu fico super, hiper, mega feliz. Printa e encaminha, eu sei que tu gosta”, disse ela.

Jojo já perdeu 46 kg desde que iniciou o processo de emagrecimento. Recentemente, ela contou que sua mesa é chegar aos 90 kg.

Jojo Todynho rebate críticas após renovar visual

Neste sábado, 16, a cantora Jojo Todynho aproveitou sua visita à comunidade de Vila Aliança, em Bangu, no Rio de Janeiro, para renovar seu visual em um barbeiro local. Mais platinada do que nunca e com alguns desenhos em sua cabeça raspada, a futura advogada recebeu críticas, porém não se intimidou e fez questão de rebater os comentários.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Jojo mostrou que estava no barbeiro e aproveitou para renovar a descoloração dos fios. Além disso, ela raspou o cabelo novamente e fez alguns 'risquinhos' na cabeça. Depois de compartilhar o resultado, ela apareceu em uma nova publicação no feed para reagir às críticas.

Jojo abriu um álbum de fotos de seu dia de beleza e apareceu na calçada esperando o descolorante fazer efeito enquanto tomava uma cervejinha. Na sequência, ela apareceu fazendo caras e bocas para exibir o novo visual. Por fim, a cantora fez a alegria da criançada e tirou foto com todo mundo na frente do barbeiro. Confira!