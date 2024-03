Jojo Todynho rebate críticas após renovar visual: 'Sou mulher da favela'

Jojo Todynho passa por nova transformação no visual durante visita à comunidade e rebate comentários maldosos em suas redes sociais

Neste sábado, 16, a cantora Jojo Todynho aproveitou sua visita à comunidade de Vila Aliança, em Bangu, no Rio de Janeiro, para renovar seu visual em um barbeiro local. Mais platinada do que nunca e com alguns desenhos em sua cabeça raspada, a futura advogada recebeu críticas, porém não se intimidou e fez questão de rebater os comentários.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Jojo mostrou que estava no barbeiro e aproveitou para renovar a descoloração dos fios. Além disso, ela raspou o cabelo novamente e fez alguns ‘risquinhos’ na cabeça. Depois de compartilhar o resultado, ela apareceu em uma nova publicação no feed para reagir às críticas.

Jojo abriu um álbum de fotos de seu dia de beleza e apareceu na calçada esperando o descolorante fazer efeito enquanto tomava uma cervejinha. Na sequência, ela apareceu fazendo caras e bocas para exibir o novo visual. Por fim, a cantora fez a alegria da criançada e tirou foto com todo mundo na frente do barbeiro.

Na legenda da publicação, Jojo mandou um recado claro para rebater os comentários maldosos e reforçou suas origens: “Eu sou mulher de Paris, eu sou mulher da favela!”, disse a cantora, que ainda adicionou algumas hashtags poderosas: “Respeita minha história”, e “Nevou na régua”, para celebrar a transformação em seu visual.

Nos comentários da publicação, a cantora ainda recebeu algumas críticas por tomar cerveja depois de passar por uma cirurgia bariátrica. No entanto, ela fez questão de explicar que recebeu autorização do médico responsável pelo procedimento. Além disso, muitos admiradores aproveitaram para aplaudir o novo visual e demonstrar apoio à famosa diante das críticas.

“Quem te critica, vai te dar um leite? Não! Quem critica seu cabelo? Vai pagar um boleto? Não”, uma seguidora relembrou um vídeo antigo de Jojo. “Esse é o conceito, de princesa a maloqueira”, disse outra admiradora. “Combinou demais com esse corte”, exaltou uma terceira. “Maravilhosa! Admiro pra caramba esse seu jeitinho de ser humilde”, elogiou mais uma.

Jojo Todynho debocha dos rumores sobre contrato com a Globo:

Ainda neste sábado, 16, Jojo Todynho reagiu aos rumores de que poderia ser demitida da Globo que circularam pela internet. Em uma participação ao vivo no programa MesaCast BBB, ela negou sua saída da emissora e afirmou que tem até um novo projeto no canal. Isso porque recentemente, a cantora foi alvo de especulações de que seria demitida após infringir regras da emissora.