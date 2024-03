Jojo Todynho debocha dos rumores sobre contrato com a Globo: ‘A demitida!’

Jojo Todynho faz comentário para rebater os rumores de que seria demitida da Globo durante participação ao vivo em programa da emissora

A cantora Jojo Todynho reagiu aos rumores de que poderia ser demitida da Globo que circularam pela internet. Em uma participação ao vivo no programa MesaCast BBB, ela negou sua saída da emissora e afirmou que tem até um novo projeto no canal.

O assunto começou quando Guto TV perguntou para Jojo de quem estava com ‘bode' e ela falou que não tinha esse sentimento por ninguém. Então, ela citou os rumores de que seria demitida. “Estão dizendo por aí que eu ia ser demitida da Globo e tudo”, disse ela. E o apresentador comentou: “Então o seu bode é para os jornalistas que publicam mentira”.

Ela respondeu: “Poxa… Ah, vou aproveitar esse momento que é único. Vai estrear um quadro. Ai, não posso dar detalhes. E sabe quem vai estar lá? A demitida! Que delícia! Isso é uma delícia. Ah, já falei! O contrato está assinado, a gente conta”.

Jojo Todynho fala da faculdade

A cantora Jojo Todynho acordou bastante animada nesta quarta-feira, 6, e fez questão de dividir com os seguidores o motivo de sua alegria. Após rumores de que não estaria mais comparecendo às aulas na faculdade, a campeã de A Fazenda 12 abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo de sua ausência na instituição.

Iniciando o terceiro semestre do curso de Direito, ela mostrou em suas redes sociais o look do dia para retornar a rotina de estudos. Sem papas na língua, Jojo deixou claro que continua firme e forte na faculdade para se tornar uma grande advogada.

Usando uma camiseta branca estampada com a personagem infantil Hello Kitty e uma calça preta, a artista contou que decidiu mudar o tema de seu material escolar este semestre. "Bom dia, meu povo. Para onde vou? Para a facul. As aulas começaram segunda-feira, mas meu look ainda não tinha chegado", disse ela.

Na sequência, Jojo Todynho explicou que a mochila de rodinha é uma grande aliada sua. "Cada semestre será um tema diferente. Vade mecum muito pesado, não sou obrigada a ficar carregando, então, meu amor, vai na rodinha", se divertiu a famosa.