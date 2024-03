Jojo Todynho desistiu de ser advogada? Cantora deixa de comparecer às aulas

O que aconteceu? Jojo Todynho pode ter desistido do futuro como advogada após deixar de frequentar aulas de Direito, afirma colunista

O sumiço de Jojo Todynho das salas de aula tem gerado questionamentos sobre seu futuro como advogada, conforme relatado pelo portal Leo Dias. Segundo apurações do site divulgadas nesta terça-feira, 5, a cantora não tem comparecido às aulas neste semestre e levanta especulações sobre uma possível desistência do curso.

Conforme divulgado pelo site mais cedo, Jojo Todynho estava comparecendo às aulas normalmente no último semestre, conciliando a rotina badalada como cantora famosa e estudante. Mas tudo mudou no começo deste ano, quando a cantora não marcou presença no campus e pessoas próximas teriam notado o ‘desaparecimento’ depois do início do ano letivo.

Isso se deve ao fato de que a cantora é uma presença notável na universidade, sempre chegando com o som do carro nas alturas e sua postura inconfundível. Fontes do portal também apontaram que Jojo é sempre participativa nas aulas e por isso, sua ausência tem sido sentida tanto pelos professores quanto pelos colegas de classe da artista.

É importante mencionar que Jojo também despertou dúvidas sobre sua carreira no semestre passado. Antes, ela costumava compartilhar de forma descontraída detalhes da vida universitária, como notas e trabalhos em grupos, nas redes sociais. Porém, no final do ano passado, a cantora preferiu não falar mais sobre seu desempenho na faculdade.

Na ocasião, ela chegou a revelar que estava farta das críticas e que continuava frequentando as aulas normalmente: “Vocês estão achando que vou ver uma advogada banana? Que eu vou entrar naquele judiciário, naquele júri pra fazer graça? Vocês estão achando que vou ver uma advogada barata? Que eu vou abrir qualquer escritório?”, ela rebateu.

“As pessoas que já tem carreira, uma bagagem querem a todo custo desmerecer os outros. Vou ficar quietinha, daqui a 5 anos a gente conversa. Eu estou no segundo período sei que é uma p*ca e daqui pra frente é só p*ca entrando mesmo, cada vez mais tenso e está tudo bem. Mas eu sustento minhas gracinhas, coloco minha cara e vou até o fim”, Jojo desabafou em outubro do ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho está com foco nas eleições:

Enquanto sua presença na faculdade segue em mistério, Jojo Todynho pode marcar presença nas eleições de 2024. É que a cantora irá apoiar a candidatura de Dr. João Marcello Branco, do Partido Liberal. No entanto, esse apoio vem de uma relação familiar entre a estrela e o pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro.

De acordo com o Portal Leo Dias, João Marcello é "pai de consideração" da famosa. A proximidade vem através da empresária e melhor amiga da artista, Renata Pigliasco, que é esposa do candidato. Com isso, a vencedora de A Fazenda 12 deve prestar seu apoio para a possível candidatura do amigo; saiba mais detalhes sobre a suposta decisão de Jojo Todynho.