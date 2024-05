Ary Fontoura revela parceria com Susana Vieira após 50 anos de amizade: 'Irmãos de luta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ary Fontoura comentou sobre a relação de amizade com Susana Vieira, que atravessou gerações com muita parceria

Ary Fontoura (91) tem celebrado o sucesso e a longevidade de Susana Vieira (81), que se manteve firme e forte durante seus 50 anos de amizade. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista relembrou o início da parceria dos dois, que se iniciou durante as gravações da novela O Espingão, em 1954.

Nesta terça-feira, 14, o artista esteve no lançamento do livro Senhora do Meu Destino, em São Paulo, e garantiu que Susana sempre esteve presente com ele nos momentos de dificuldade que a profissão de ator acaba gerando na vida dos artistas.

"Esses anos todos somos amigos, amigos mesmo. Somos mais que amigos até. Somos irmãos, irmãos de uma luta que é incessante, dentro de uma profissão dificílima, cheia de obstáculos, mas que a gente consegue vencer", disse ele sobre o carinho que ultrapassou gerações.

Em meio ao momento de celebração da vida e carreira da amiga, Ary reforça que a atriz é uma das grandes personalidades da teledramaturgia brasileira. "Eu acredito que ela seja [a rainha das novelas] e, na verdade, ela é", garante.

Destaque na programação da TV Globo no último ano, quando esteve na novela Fuzuê, Ary confessa que no próximo semestre tem pensado em dar uma pausa nos trabalhos para conseguir descansar um pouco mais. "Estamos tentando deixar a agenda não muito apertadinha. Para poder aproveitar um pouco a vida", avisa ele, que segue bastante ativo nas redes sociais: "O Instagram vai muito bem, é uma página que eu adoro fazer e que o público gosta também, deu muito certo. É uma diversão contínua, uma alegria só".

Além de Ary Fontoura, quem também esteve na sessão de autógrafos do livro Senhora do Meu Destino foram outras celebridades como Vicente Sesso, Miguel Falabella, Adriana Lessa e Vanessa Giácomo.