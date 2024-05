Príncipe William assume cargo que rei Charles prometeu a Harry

Rei Charles III presenteou William com o título de Coronel-Chefe do Corpo Aéreo do Exército, cargo que o monarca ocupou por 32 anos

O rei britânico Charles III entregou um título militar de alto escalão ao filho William em uma cerimônia nesta segunda-feira, 13, marcando uma rara aparição conjunta dos dois, no momento em que o rei intensifica seu retorno às funções públicas após o diagnóstico de câncer.

Charles entregou a William o título de coronel-chefe do Corpo Aéreo do Exército, cargo que o monarca de 75 anos ocupou por 32 anos, diante de um helicóptero Apache e observado pelo pessoal de serviço no Museu de Voo do Exército, no sul da Inglaterra. "Ele é de fato um piloto muito bom", disse Charles sobre seu filho, ex-piloto de helicóptero de busca e resgate da Força Aérea Real Britânica.

A nomeação do herdeiro do trono foi uma grande surpresa porque o cargo parecia ter sido prometido ao filho caçula, Harry. Por conta das contribuições de Harry, ele era cotado para o cargo, mas, duque acabou deixando os deveres reais em 2020.

Apesar de Harry ter servido nesse regimento específico, o irmão mais velho também está capacitado para o cargo. O príncipe William passou mais de sete anos no Exército britânico e, durante três desses anos, foi piloto de helicóptero de resgate na base da Royal Air Force na ilha de Anglesley, em Gales.

A visita foi o mais recente compromisso de Charles desde que ele voltou ao trabalho no final de abril, quase três meses depois que o Palácio de Buckingham anunciou que ele estava sendo tratado de um tipo não especificado de câncer.

Na cerimônia de transmissão de função, Charles disse que estava se despedindo com "tristeza", mas que o Corpo Aéreo do Exército continuaria "cada vez mais forte" sob o comando de seu filho: "Cuidem de si mesmos e não tenho palavras para dizer o quanto me sinto orgulhoso por ter estado envolvido com vocês durante todo esse tempo", afirmou o monarca.

A transferência do título foi anunciada em agosto passado, após a ascensão de Charles ao trono. William passou um tempo com o Corpo, observando o treinamento, os equipamentos e ouvindo os soldados na segunda-feira.

O rei não foi o único que deu uma pausa em seus compromissos, William também fez uma pausa nas funções oficiais por várias semanas em março e abril deste ano, optando por passar mais tempo e cuidar de sua esposa, Kate Middleton, depois que ela revelou que estava sendo submetida a quimioterapia contra o câncer.

