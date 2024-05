Príncipe William dá atualização rara sobre estado de saúde de Kate Middleton

William foi questionado sobre o estado de saúde de Kate durante uma visita a um hospital comunitário e deu atualização sobre a esposa

O príncipe William deu uma atualização rara sobre o estado de saude de sua esposa, Kate Middleton nesta sexta-feira, 10. O herdeiro do trono disse que a duquesa "está bem", e que está fazendo quimioterapia preventiva contra o câncer. Kate anunciou em março que estava fazendo tratamento depois que um câncer foi detectado em decorrência de cirurgia abdominal a que se submeteu no início do ano.

Na ocasião, ela disse que estava bem, mas o gabinete do casal afirmou que não forneceria atualizações regulares sobre sua saúde e que ela não deveria retornar às funções públicas até que seus médicos digam que ela está bem o suficiente para isso.

No entanto, quando lhe perguntaram como sua esposa estava durante uma visita a um hospital comunitário nas Ilhas de Scilly, na costa da Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, o monarca respondeu: "Ela está bem, obrigado, sim" .

O herdeiro do trono, que também é o duque da Cornualha, estava em uma viagem de dois dias à região, onde visitou um local para um novo projeto de combate à falta de moradia, passou um tempo em uma praia com grupos locais e visitou um hospital comunitário. William também se encontrou com operadores portuários e empresários locais em St Mary's, a maior das ilhas, conversando com eles sobre os preparativos para a temporada turística de verão.

Seu pai, o rei Charles III também cumpriu compromisso na quinta-feira, 09. visitando uma faculdade de treinamento militar, em seu mais recente compromisso desde que retornou às funções públicas após o diagnóstico de câncer.

Papel do príncipe William na recuperação de Kate Middleton é revelado

O príncipe William está com foco total em sua família desde que Kate Middleton foi diagnosticada com câncer no início do ano. Inclusive, ele vem desempenhando um papel importante para auxiliar a esposa nesta fase de desafios.

De acordo com uma reportagem da revista People, William assumiu um papel de liderança dentro da monarquia britânica para priorizar a sua família. Por isso, ele colocou como prioridade em sua vida cuidar da esposa. "Para William, tudo depende do bem-estar da Kate", disse a biógrafa Ingrid Seward.