Nem Felipe Neto nem Giovanna Ewbank: saiba quem ficará com cavalo Caramelo

Após ser resgatado em telhado, saiba quem ficará com o cavalo Caramelo; alguns famosos demonstraram interesse, mas não foram escolhidos

O cavalo Caramelo ficou famoso no Brasil após surgir em cima de um telhado tentando se salvar das enchentes do Rio Grande do Sul. Após dias resistindo, ele foi resgatado e vários famosos se ofereceram para adotá-lo.

O youtuber e influenciador Felipe Neto foi um que se ofereceu para ficar com o bicho. A apresentadora Giovann Ewbank também manifestou o interesse de pegar o pet para sua família. Contudo, nem eles nem outro famoso ficará com Caramelo. O destino dele será outro.

Segundo revelado por Felipe Neto, o bichinho, que ficou ilhado por 4 dias até ser tirado do telhado, ficou tão conhedio que na verdade se tornou um símbolo para o estado do Rio Grande do Sul e, por isso, não estará disponível para adoção.

“Sobre o Caramelo… Eu me prontifiquei a adotá-lo. A @gioewbank também. Porém, recebi a informação de que haviam decidido que ele permaneceria no RS como símbolo do Estado. Respeitei inteiramente. Qualquer coisa, estou por aqui”, contou ele nas redes sociais.

🚨VEJA: O cavalo caramelo que foi resgatado em cima do telhado de uma casa segue em recuperação.



pic.twitter.com/dxHX8SRiwF — CHOQUEI (@choquei) May 10, 2024

O cavalo caramelo foi resgatado, que alívio no coração. E ele já tem um haras pra ir! ❤️🙏



pic.twitter.com/DsOhgUEC37 — Diogo Lamarque (@diogolamarque) May 9, 2024

Ana Maria Braga fica pasma ao ver cavalo em telhado ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga ficou pasma na quarta-feira, 08, ao ver imagens ao vivo das enchentes no Rio Grande do Sul. Um dos flagras do helicóptero deixou a loira e vários telespectadores chocados: o de um cavalo no telhado.

Enquanto estava mostrando a situação do município de Canoas, a comandante foi surpreendida ao ver o animal tentando se salvar da água. Aflita ao ver o bicho em perigo, a apresentadora comentou em primeira mão, ao final do Mais Você, que ele seria resgatado.

"Meu Deus... São imagens que geram muita aflição mesmo. Como que tira dali o cavalo? Que desespero! Cavalo sabe nadar, mas vai nadar para onde?", exclamou Ana Maria ao ver o estado do bairro Mathias Velho.