Christina Rocha entrega motivo de sua saída do SBT: "Não iria aguentar"

Com o anúncio de sua saída do SBT após mais de 40 anos, Christina Rocha entrega motivo de ter optado por sair da emissora; saiba mais!

No último dia 2, a apresentadora Christina Rocha pegou o público de surpresa ao anunciar sua saída do SBT. E em participação do Programa de Todos os Programas na terça-feira, 14, ela entregou finalmente o que levou a decidir sair da emissora onde trabalhava há mais de 40 anos.

No programa, Christina revelou que após o fim do Casos de Família, foi lhe prometido um novo formato de atração, que nunca chegou a acontecer. A famosa acabou integrando o elenco do Tá Na Hora, mas se sentiu insatisfeita com seu trabalho, o que lhe levou a desejar se afastar.

"Eu já estava percebendo isso desde o começo, não tinha nada a ver comigo. É um telejornal, na minha opinião. Em outubro do ano passado, disseram que ia ser uma revista eletrônica, que teria também jornalismo", explicou.

A comunicadora disse que também passou por problemas de saúde em sua família, que se acumularam com o estresse do trabalho. "Meu afastamento já tinha relação com isso, meu cunhado estava muito mal mesmo (...) Mas eu também já tinha falado que não sabia até quando eu iria aguentar", desabafou.

Christina ainda entregou detalhes do que disse antes de pedir sua demissão do SBT, onde expôs sua insatisfação com a emissora. "Não vou falar nomes aqui, mas conversei com a direção e falei: 'Gente, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não é minha praia. Estou há 40 anos na televisão, meu negócio é entretenimento. E estou vendo que esse piloto é um telejornal e não é o que eu quero, não é o que eu almejo, não é o que sou nesta altura da minha vida'", revelou ela.

Por fim, Christina Rocha lamentou a situação da emissora que foi seu lar por anos. "Eu nunca me senti tão mal na minha vida (...) Eu falei: 'Gente, tem tantos projetos que eu caberia'. Eu acho que tem que entrar os novos, mas o SBT não pode perder o DNA dele e eu acho que vai acabar perdendo. Eliana tá indo embora, o Raul Gil está praticamente se aposentando, o Silvio...'", finalizou.

O anúncio da saída de Christina Rocha

Christina Rocha dividiu o encerramento de seu contrato com o SBT no último dia 2. O desligamento foi confirmado pela emissora, onde a apresentadora comandava o programa Tá na Hora, do qual ela acabou se afastando.

O comunicado informo que o rompimento aconteceu em comum acordo e que as portas do canal estão abertas para o retorno dela no futuro."A assessoria de comunicação informa que o SBT e a apresentadora Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre a as partes. Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada. O SBT expressa profunda gratidão por todo o seu trabalho e comprometimento ao longo dos anos, deixando as portas abertas para Christina", informaram.