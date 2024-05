Saiba quando William Bonner volta para a bancada do Jornal Nacional

Depois de passar alguns dias no Rio Grande do Sul, William Bonner já tem data para voltar ao seu lugar na bancada nos estúdios da Globo

O apresentador William Bonner está longe da bancada do Jornal Nacional, da Globo, há alguns dias para participar da cobertura da enchente no Rio Grande do Sul. Ele viajou para Porto Alegre na semana passada e comanda as edições do telejornal à distância e sempre em um cenário diferente. No entanto, ele já tem data para voltar ao seu lugar na bancada nos estúdios no Rio de Janeiro.

De acordo com o site Notícias da TV, Bonner se despede da cobertura presencial no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 15. Assim, a partir de quinta-feira, 16, ele já estará na bancada no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que a Globo deslocou vários profissionais de sua equipe para a cobertura da enchente que atingiu várias cidades no Rio Grande do Sul nas últimas semanas. William Bonner e Patricia Poeta fizeram parte do time de profissionais que foi para lá. Ela já voltou na semana passada, e ele continuou por mais alguns dias.

Look diferente do William Bonner

O apresentador William Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente no dia 6 de maio. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região.

Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite.

A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas. "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre. Nada de formalidades ou protocolos, é desse jeito", afirmou outro. "Edição histórica do Jornal Nacional hoje na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Bonner mostrando que de terno ou de camiseta, o que importa é a notícia.", afirmou mais um.