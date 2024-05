Ex-BBB 24 Matteus revela sensação ao pedir Isabelle em namoro

Matteus contou que sua família não sabia da decisão até o momento em que o vídeo foi gravado; o gaúcho compartilhou detalhes nas redes sociais

Após o vídeo do pedido oficial de namoro de Matteus e Isabelle ter ganhado as redes na noite desta terça-feira, 14, o gaúcho contou em conversa com o Gshow sobre o momento que derreteu o coração dos fãs do casal.

No registro, é possível ver o segundo colocado do Big Brother Brasil 24 entregando um buquê repleto de flores vermelhas à dançarina, acompanhado de uma carta que deixa a ex-sister visivelmente emocionada. Ao portal, ele contou que o momento aconteceu há "dias atrás", e que disse que sentiu "borboletas na barriga". "Nervosismo a mil", brincou.

Durante a conversa, Matteus confessou que seus familiares só descobriram do namoro após o vídeo ser gravado, mesmo o casal já estando juntos desde a reta final do reality: "Não falei para ninguém, mas estão felizes", entregou.

Para oficializar o relacionamento, Matteus presenteou Isabelle com um lindo buquê de rosas, além de um anel. O pedido foi feito através de uma cartinha, feita especialmente para a cunhã, mas que não teve seu conteúdo revelado ao público.

Nas redes sociais, os internautas se derreteram com o pedido e celebraram a união do casal. "Acho eles tão lindinhos", declarou um fã. "Que lindos! Tomara que deem certo, combinam demais", disse outro. "Ele é um príncipe mesmo", escreveu um terceiro.

Matteus e Isabelle trocam declarações na web

No último domingo, 12, Matteus Amaral fez uma linda homenagem às mães do Rio Grande do Sul pela dedicação em ajudar as vítimas dos alagamentos que assolaram o estado. Por meio das redes sociais, o vice-campeão do BBB 24 publicou um vídeo do momento e atraiu diversos elogios dos internautas.

Um comentário que chamou bastante atenção foi o de Isabelle Nogueira, que assumiu o relacionamento com o gaúcho no último dia 8. Mesmo distantes, já que Matteus retornou ao Rio Grande do Sul após passar alguns dias em Manaus, o casal segue trocando declarações nas redes sociais.

“A cada dia, hora, segundo, eu te admiro mais. Muito orgulho de você. Que Deus siga te abençoando”, escreveu a manauara. “Abençoe nós, meu bem! Eu que tenho uma admiração imensa por ti, além de ser muito grato por tudo que venho aprendendo contigo”, respondeu Matteus.