Jojo Todynho desistiu da faculdade? Cantora abre o jogo sobre futuro como advogada

Jojo Todynho compartilha seu progresso nos estudos para se tornar advogada após receber críticas de colegas da profissão

Nesta sexta-feira, 06, Jojo Todynho usou as redes sociais para revelar como estão seus estudos rumo ao diploma de advogada após enfrentar críticas por parte de colegas da profissão. A cantora contou que segue firme e forte na faculdade e ainda detalhou alguns de seus planos para seguir a carreira no direito.

No último semestre, Jojo costumava compartilhar detalhes de sua vida acadêmica nas redes sociais com muito bom-humor. No período atual, a cantora mantém a discrição sobre seu desempenho na faculdade, mas fez questão de evidenciar que não deixou os estudos de lado e que não tolera comentários maldosos sobre o assunto.

“Sempre estou aqui brincando, rindo sobre o Direto e tal, falando sobre a faculdade... e aí as pessoas não levam isso ironicamente, porque eu faço de brincadeira, aí fica um bando de advogados falando um monte de besteiras, um monte de coisas. Saiba que vocês estão printados”, Jojo disparou em seu stories do Instagram.

“Daqui a cinco, seis anos.... mantém a gracinha de vocês, se vier falar comigo e eu lembrar da cara, o esculacho vem", a artista desabafou sobre os comentários e fez questão de mostrar que leva a faculdade a sério: "Ficam falando: 'ela está achando que é assim'. Não estou achando. Estou fazendo uma brincadeira”, disse indignada.

“Vocês estão achando que vou ver uma advogada banana? Que eu vou entrar naquela judiciário, naquele júri pra fazer graça? Vocês estão achando que vou ver uma advogada barata? Que eu vou abrir qualquer escritório?”, Jojo rebateu os comentários e disse que já tem planos para se unir a uma sociedade.

Além disso, ela revelou seus planos na área: "Talvez nem exerça meu trabalho, talvez dê consultoria, mentoria... e é isso.. às vezes nem tem cliente e fica aí na Internet falando besteira. Para, né. Vocês têm que aprender a respeitar o processo dos outros, seja qual formação a pessoa for fazer.”, disse a dona do hit ‘Que tiro foi esse?’

“As pessoas que já tem carreira, uma bagagem querem a todo custo desmerecer os outros. Vou ficar quietinha, daqui a 5 anos a gente conversa... Eu estou no segundo período sei que é uma p*ca e daqui pra frente é só p*ca entrando mesmo, cada vez mais tenso e está tudo bem. Mas eu sustento minhas gracinhas, coloco minha cara e vou até o fim”, ela finalizou.

Jojo Todynho compartilha seu progresso na faculdade de direito - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Jojo Todynho ingressou no curso de direito no início deste ano. Super empolgada com a nova profissão, a futura advogada chegou a compartilhar detalhes de sua rotina como estudante, como a compra de seu material escolar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho sofre com complicação no pós-operatório de bariátrica:

Em meio aos estudos, Jojo Todynho também está passando por uma recuperação delicada. A cantora, que fez uma cirurgia bariátrica em agosto deste ano, está lidando com algumas complicações em seu pós-operatório. Abatida, ela contou que sofre com engasgos frequentes e que entra em pânico por conta do problema; entenda o que aconteceu.