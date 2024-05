Bruno Mazzeo faz rara aparição com os 3 filhos. Conheça os herdeiros dele

Em rara aparição com a família, Bruno Mazzeo leva os três filhos e a esposa para noite de lançamento de seu novo projeto

O ator Bruno Mazzeo fez uma rara aparição com sua família nesta semana. Ele levou sua esposa, a diretora Joana Jabace, e os três filhos, João e os gêmeos José e Francisco, para o evento de lançamento da nova temporada da série Cilada, no Rio de Janeiro.

O artista é discreto quando o assunto é a sua família, mas abriu uma exceção para celebrar este momento especial em sua carreira, que é o retorno da série depois de alguns anos fora do ar. No evento, ele posou sorridente enquanto estava rodeado por sua família.

Vale lembrar que Bruno e Joana estão juntos desde 2012 e são pais dos gêmeos de 6 anos. O ator também é pai de João, que é fruto do antigo relacionamento com Renata Castro Barbosa.

Bruno Mazzeo com a esposa e os três filhos - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

O retorno da série Cilada

O ator Bruno Mazzeo está animado com o retorno de uma nova temporada da série Cilada, que fez grande sucesso nos anos 2000 na TV fechada. Agora, o projeto retorna no Globoplay em 10 novos episódios sobre os protagonistas Bruno (Bruno Mazzeo) e Debora (Debora Lamm).

A trama mostra situações do cotidiano dos personagens nos dias atuais, incluindo os detalhes do casamento em crise, problemas de comunicação, dificuldades com as redes sociais e convivência com vizinhos. Claro que a produção segue com muito humor e com a linguagem da série original.

Tanto que o ator Bruno Mazzeo contou sobre os diferenciais da nova temporada em relação com a produção do passado. "Primeiro diferencial é que, hoje, o mundo é completamente diferente do que era quando a série terminou. O celular era de flip, a novidade era o Orkut e muitas conquistas sociais ainda não tinham acontecido. No mais, procuramos manter o mesmo formato, a história, os personagens dando depoimento, as simulações. A linguagem, claro, foi modernizada, mas o objetivo continua sendo buscar a identificação com o público através das situações pelas quais todos passamos", afirmou.

Então, ele falou sobre a inspiração para a continuidade da série. "Minha fonte de inspiração nesta série é o cotidiano. Buscamos muito mais a identificação com a situação vivida, do que a graça pela graça. Não só me inspiro nas coisas que acontecem comigo, com minha parceira Rosana Ferrão, que ouço de amigos, ou nas coisas que imaginamos que possam de fato acontecer. O que eu mais gostava no contato com o público não era quando me diziam “foi muito engraçado”, mas sim “aconteceu igualzinho comigo”", afirmou ele.