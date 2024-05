Aldine Müller estreia como apresentadora: 'Experimentar e ousar'

Com mais de 40 anos de carreira artística, Aldine Müller lança seu programa de entrevistas com diferentes personalidades e direção de Patrícia Vilela

Depois de consagrar a carreira como atriz de cinema, teatro e TV, Aldine Müller (70) estreia nesta quarta-feira, 15, como apresentadora solo. A veterana comandará, no YouTube, o Aldine Müller Podcast, projeto que conta com direção artística da atriz e diretora Patrícia Vilela.

Com o objetivo de divertir e informar, o programa também será oportunidade de trazer à tona reflexões sobre temas da atualidade. Ao lado de seus convidados, personalidades de

destaque na sociedade, Aldine pretende explorar conflitos, questionamentos, experiências e alegrias, numa proposta descontraída de bate-papo.

De acordo com a atriz, a ideia com o podcast é "manifestar sua faceta como apresentadora e evidenciar que podemos em qualquer idade experimentar, ousar e se lançar em novos voos profissionais". A primeira temporada contará com 24 episódios. O primeiro será disponbilizado nesta quarta-feira às 19h30.

Entre os convidados da temporada estão Nany People (58), Dr. Bactéria (69), Suzy Rêgo (57) , Rafael Cortez (47), Juliana Dariva, Dr. Fernando Gomes, Mateus Carrieri (57) e Roberto Camargo.

60+

No ano passado, Aldine Müller comandou o projetoMayara e Aldine 60+, ao lado da amiga Mayara Magri (62). Na ocasião, as atrizes conversaram com o Fãs de Novela, quadro do jornalista Arthur Pazin (32).

"A gente quer falar mais para mulheres e também homens com mais de 60. A diferença de 50 e 60 já é grande. Estou com 61 e percebi muita diferença. Com 50 você ainda está [animada], nos 60 já começa a mudar. Então a gente falou com uma médica, uma ginecologista, um doutor, dando dicas para as mulheres de coisas que as pessoas normalmente não falam porque tem vergonha", explicou a dupla à época.

Com diversos trabalhos no currículo, Aldine Müller ficou eternizada na TV por seus papéis em Sassaricando (1987), O Salvador da Pátria (1989), Escolinha do Professor Raimundo (1992-1995), na Globo, e no remake de A Escrava Isaura (2004), na Record.