Luciana Gimenez abre álbum de fotos da formatura do filho: "Sinto orgulho"

Luciana Gimenez usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 15, para mostrar as fotos da formatura do filho mais velho, Lucas Jagger, de 24 anos. O jovem, fruto de sua antiga relação com o cantor Mick Jagger, se formou em Artes Literárias na Universidade de Nova York.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora aparece com o herdeiro a caminho do local da formatura, que aconteceu Yankee Stadium. Ela também posou sorridente na arquibancada. Já na legenda, a mamãe coruja parabenizou o filho.

"Hoje é um dia muito especial! Hoje, não é seu aniversário, mas é o dia que você cresce mais um pouquinho! Hoje é dia de comemorar e festejar. Sinto um orgulho tão grande que não cabe no meu peito! Eu sei o quanto foi desafiador para você, sair de casa, abandonar sua terra e seus amigos", começou o texto.

"Eu, como tantas mães, tenho o sonho de ver meu filho se formando e finalizando mais uma etapa da qual me dá orgulho de ter feito parte. É oficialmente o início de uma vida adulta. Uma vida que desejo que seja maravilhosa! Saiba que eu estarei sempre aqui do seu lado para tudo que precisar", acrescentou Gimenez.

E completou: "Parabéns, meu filho! Sempre soube que você iria em frente, mesmo diante dos seus próprios desafios. Você não desistiu nunca! Incessantemente, dignamente e fortemente, você foi até o fim de forma genial!".

