Jessica Biel ficou zangada com prisão de Justin Timberlake, diz fonte

Recentemente, Justin Timberlake foi preso por dirigir sob os efeitos de álcool, o que deixou sua esposa Jessica Biel bastante aborrecida

Recentemente, Justin Timberlake foi preso após dirigir sob os efeitos de álcool ou outras drogas, o que deixou sua esposa, Jessica Biel, bastante aborrecida.

De acordo com fontes do Daily Mail, a atriz ficou zangada porque as filmagens de seu novo projeto foram ofuscadas com a notícia sobre o cantor. Além disso, segundo uma fonte do Entertainment Tonight, o artista também está arrependido pela situação.

"Essa situação o afetou, mas ele está tentando ver isso como uma forma de se recompor. Ele está fazendo o possível para dar um exemplo positivo para si mesmo, à sua esposa, Jessica Biel, sua família e fãs, e continuará tentando aprender e evoluir. Ele está levando isso a sério e reconhece como isso pode impactar a dinâmica de sua família como um marido e pai, além de dar mau exemplo a seus fãs", disse o informante.

Justin e Jessica estão juntos desde 2007 e são pais de Silas, de nove anos, e Phineas, de quatro.

Fãs revendem ingressos

Parece que as coisas não vão nada bem para Justin Timberlake! Após o cantor ter sido preso em Nova York após ser flagrado dirigindo embriagado na madrugada da última terça-feira, 18, seus fãs começaram a revender os ingressos para sua turnê mundial 'The Forget Tomorrow'.

Segundo o Daily Mail, algumas pessoas desistiram de comparecer ao show e estão vendendo seus ingressos por preços super baixos em sites de revenda nos Estados Unidos. Os tickets chegam a custar em torno de US$ 55 (cerca de R$ 299 na cotação atual) até US$ 11 (em torno de R$ 59). Ingressos em lugares privilegiados também estão sendo vendidos por apenas US$ 19 (cerca de R$ 103).

Mesmo com seus problemas na Justiça, Justin Timberlake segue firme com as datas de sua turnê. O cantor irá se apresentar neste final de semana com dois shows em Chicago. Segundo o veículo, ele chegou a fazer uma reunião com sua equipe, pedindo desculpas pelo transtorno em meio de rumores de um suposto cancelamento da turnê.