Bárbara Evans desabafa sobre recuperação de cirurgias: 'Agonia'

A influenciadora digital Bárbara Evans passou por algumas cirurgias plásticas e tem enfrentado momentos difíceis durante a recuperação

Recentemente, Bárbara Evanspassou por algumas cirurgias plásticas para levantar a autoestima após passar por duas gestações. Casada com Gustavo Theodoro, a modelo é mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de seis meses.

A loira realizou uma mamoplastia para alterar o volume e o formato dos seios, abdominoplastia para retirar gordura do abdômen e lipoaspiração para tirar gordura de diferentes áreas do corpo. Além disso, a famosa também aplicou enzimas na região da papada.

Nesta sexta-feira, 21 de junho, Bárbara surgiu em seu Instagram Stories e desabafou sobre o período de recuperação. "Estou desanimada um pouquinho porque... não tem nem o que falar, né. Em vez de ficar reclamando, vou ficar mais quietinha aqui. Me deu uma agonia hoje na hora de tirar a cinta e fazer curativo. Ficar andando curvada dói muito. Mas, vamos focar que daqui a um tempo tudo vai passar. Quis fazer, agora lute", disse ela.

Bárbara também aproveitou para mostrar a região da papada sem curativo. "Tirei o taping, está inchado para caramba. Para quem não sabe, não fiz lipo, eu apliquei enzimas. Hoje eu tirei o taping para fazer uma boa drenagem", contou.

Resultado

Recentemente, Bárbara Evans publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que mostra o resultado das cirurgias.

"Realizei meu sonho!! Fiz a minha tão sonhada cirurgia. Consegui tratar praticamente todas as minhas queixas estéticas em um único tempo cirúrgico sem correr riscos desnecessários, já que respeitamos todas as normas de segurança cirúrgica. Vou explicar tudo para vocês: Ele começou fazendo uma lipoaspiração nas minhas costas, Dr. Renato disse que caprichou na região do cofrinho, porque eu não tinha definição nessa área. Depois ele pegou parte dessa gordura retirada na lipo, tratou e fez uma lipoenxertia glútea, para dar um up e uma remodelada no bumbum, sem interferir no resultado da prótese que vocês já sabem que eu tenho faz muito tempo", começou ela.

"Finalizada essa etapa, fomos para parte frontal. Primeiro ele fez a troca da prótese de mama, e colocou uma nova prótese de alta aderência, foi feita uma sutura de reforço, isso serve para evitar que a mama caia em direção as axilas. Depois disso, o Dr. iniciou a segunda parte da mama, que foi devolver o meu peito para o lugar certo! Esse procedimento chama mastopexia, ele retirou todo o excesso da pele, reposicionou minha auréola e fez uma lipo nas axilas. Ele também arrumou a minha diástase. Também retiramos toda flacidez de pele do abdômen que sobrou das minhas gestações e com isso também esticamos a raiz da coxa, esticamos e definimos todo o abdômen, melhoramos a minha cintura", explicou.