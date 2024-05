Luciana Gimenez celebra formatura de seu filho com Mick Jagger em NY

Ele cresceu! Filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, Lucas Jagger está se formando na Universidade de Nova York: 'Orgulho'

A apresentadora Luciana Gimenez dividiu com o público um momento marcante da vida de seu filho mais velho, Lucas Jagger. O menino, fruto de sua antiga relação com o cantor Mick Jagger, líder do The Rolling Stones, está se formando na Universidade de Nova York, onde estuda desde 2018.

Através de seus stories no Instagram, Luciana publicou um registro mostrando os bastidores do dia tão esperado. Mamãe coruja, ela não escondeu a alegria ao celebrar a formatura do primogênito, de 24 anos.

"Não me interessa mais nada... Ai, meu Deus. Quanto orgulho", declarou a famosa enquanto filmava o herdeiro segurando a beca. Em seguida, Luciana Gimenez gravou um pouco de sua ida até o local do evento.

"Eu faço tudo por ele. As mães vão me entender, a gente faz tudo, não sei se eles se tocam não, mas tudo bem, é minha obrigação, eu sou a mãe", se divertiu ela. Discreto em relação a sua vida pessoal, o filho de Mick Jagger com a brasileira soma quase 400 mil seguidores no Instagram onde compartilha viagens e seu interesse por sua área de formação.

Além de Lucas Jagger, Luciana também é mãe de Lorenzo, fruto de seu longo casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.

Lucas Jagger - Foto: Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez impressiona com look todo transparente

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção ao postar fotos de um look que usou para curtir a noite em Nova York, nos EUA. Nesta quarta-feira, 15, a famosa que está na cidade visitando seu filho mais velho, Lucas Jagger, da relação vivida com Mick Jagger, impressionou com a roupa ousada.

Usando peças pretas todas transparentes, a estrela da RedeTV! roubou a cena ao deixar suas curvas sequinhas à mostra. Além da ousadia, Gimenez esbanjou elegância e luxo ao eleger uma bolsa de grife, joias e sandálias de salto.

"NYC", escreveu ela na legenda localizando onde está viajando. Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Sempre maravilhosa", admiraram os fãs. "Espetáculo de mulher", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez estava doente e foi diagnosticada no primeiro momento com pneumonia ao surgir com uma mancha no pulmão. Depois do susto, ela contou que estava fazendo exames para saber o que realmente tinha.