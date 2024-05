Cristiano Ronaldo surpreende ao revelar mania peculiar: "Nunca falo"

O jogador Cristiano Ronaldo surpreendeu ao compartilhar que adota uma estratégia para manter sua forma física e alcançar uma melhor qualidade de vida

O jogador Cristiano Ronaldo surpreendeu ao compartilhar um hábito peculiar durante uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo. O atleta revelou que adota o silêncio após as 22h como uma estratégia para manter sua forma física e alcançar uma melhor qualidade de vida.

"Nunca falo depois das 22h, nem ao telefone. Não me ligue depois desse horário. Gosto de dar um descanso ao meu cérebro. Como jogador de futebol profissional, é preciso dedicação total. Não são só as duas horas de treino. Vivo por quem sou, pela minha carreira no futebol", disse o atleta.

Irmã de Cristiano Ronaldo expõe dificuldades após tragédia no RS

Morando em Gramado, no Rio Grande do Sul, Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, falou sobre as os transtornos após as enchentes no sul do Brasil. No stories do Instagram, ela contou que ficou chocada com a situação após voltar de uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes.

"Estamos a caminho de Caxias do Sul. Além do meu voo de 14 horas, fiz escala em Santa Catarina. O aeroporto de Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado. Depois foram sete horas na estrada até chegar em casa. Estradas cortadas, limitação até chegar na Serra Gaúcha”,disse a empresária.

Apesar dos percalços, ela decidiu ajudar a população atingida. Dessa forma, a portuguesa transformou o galpão de sua empresa em um ponto de acolhimento de doações e também disponibilizou seu avião particular para carregar mantimentos para quem mais precisa.

Vale lembrar que Katia Aveiro se mudou para o Brasil após a oficialização de sua união com o empresário Alexandre Bertolucci, com quem tem uma filha, Valentina. Em seus perfis nas redes sociais, a irmã de Cristiano Ronaldo costuma compartilha diversas fotos aproveitando as belas paisagens nacionais.