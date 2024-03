Entenda a relação entre Jojo Todynho e político que terá seu apoio nas eleições

Pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro, Dr. João Marcello Branco tem conexão especial com Jojo Todynho; entenda a relação entre os dois!

Nas eleições de 2024, a cantora Jojo Todynho irá apoiar a candidatura de Dr. João Marcello Branco, do Partido Liberal. No entanto, esse apoio vem de uma relação familiar entre a estrela e o pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro.

De acordo com o Portal Leo Dias, João Marcello é "pai de consideração" de Jojo. A proximidade vem através da empresária da artista, Renata Pigliasco, que é esposa do candidato. Com isso, a vencedora de A Fazenda 12 deve prestar seu apoio para a possível candidatura do amigo.

O colunista ainda informou que o médico, especialista em imunologia e medicina desportiva, pode não chegar a participar das eleições. Isso porque a decisão final cabe a convenção partidária, que irá definir se o pré-candidato terá a chance de concorrer em abril.

No aniversário de Jojo Todynho, em 11 de fevereiro, João Marcello compartilhou um álbum de fotos com a cantora e feliz uma linda declaração em suas redes sociais, mostrando a proximidade entre os dois. Nos cliques, os dois apareceram abraçados em diversos momentos da carreira da artista.

"Uma pessoa de coração, cabeça e valores que só quem convive pode saber e ser verdadeiramente influenciada e de maneira positiva!!! E posso ir além, uma mente brilhante e MUITO diferenciada!

Parabéns pelos seus 27 anos e pelo “capital” intelectual e emocional que vem conquistando e evoluindo…. E a vida é assim…. Sempre evoluindo! Você não sabe o que é para mim, o valor de ser um PAI, e a vida fez você me escolher como tal!! Eu agradeço a Deus… isso é mais que presente… Me coloca numa responsabilidade ainda maior… falo de coração", escreveu o médico na legenda da publicação.

Jojo Todynho revela se ficaria com mulheres

Na última quinta-feira, 29, Jojo Todynho respondeu a perguntas de fãs nas redes sociais e foi sincera sobre suas preferências em relacionamentos. Solteira há pouco tempo, a cantora revelou se ficaria com mulheres ou não.

Através de uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram oficial de Jojo, um internauta disparou a pergunta para a campeã de A Fazenda 12, que terminou seu relacionamento com Renato Santiago recentemente. "Ficaria com uma mulher?", questionou seu seguidor.

Aos risos, a famosa negou a pergunta e ainda explicou o motivo. "Nada contra quem gosta, mas o bagulho é outro. Meu negócio é soco na costela. Isso nem combina comigo, não saberia nem por onde começar. Ah não, eu gosto de outras coisas. Conhece? Gosto não, amo! Chego a salivar", respondeu Jojo.