Jojo Todynho revela se ficaria com mulheres: "Nada contra"

Respondendo perguntas de fãs nas redes sociais, a cantora Jojo Todynho manda a real e revela se ficaria com mulheres; veja!

Solteira há pouco tempo, a cantora Jojo Todynho foi sincera sobre suas preferências em relacionamentos. Respondendo a perguntas de fãs nas redes sociais nesta quinta-feira, 29, a artista revelou se ficaria com mulheres ou não.

Através de uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram oficial de Jojo, um internauta disparou a pergunta para a campeã de A Fazenda 12, que terminou seu relacionamento com Renato Santiago recentemente. "Ficaria com uma mulher?", questionou seu seguidor.

Aos risos, a famosa negou a pergunta e ainda explicou o motivo. "Nada contra quem gosta, mas o bagulho é outro. Meu negócio é soco na costela. Isso nem combina comigo, não saberia nem por onde começar. Ah não, eu gosto de outras coisas. Conhece? Gosto não, amo! Chego a salivar", respondeu Jojo.

Jojo Todynho é desafiada a lutar contra Cariúcha

Ainda nesta quinta-feira, 19, Jojo Todynho foi desafiada a participar de uma luta de boxe Cariúcha, sua rival de longa data. No entanto, ela recusou a proposta e explicou o motivo em suas redes sociais.

Tudo começou depois que a ex-participante da última edição de A Fazenda desafiou a campeã do reality show rural da Record para entrar no ringue durante uma entrevista em uma rádio. Assim que viu a provocação de Cariúcha, Jojo apareceu nos stories de seu perfil oficial no Instagram para debochar da proposta feita pela inimiga.

“Vocês já viram águia se misturar com pombo? Já viram? Já viram a diferença do patamar Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nesse patamar a gente conversa. Não gosto de conversa de gente que não é nada, que não conquistou nada”, Jojo alfinetou com gosto.

Além disso, a cantora explicou que seria a única responsável pela repercussão da luta e deu a entender que sua rival estava se aproveitando de sua fama: “Deram uma oportunidade e ainda jogou fora. Aí não tem como! Vai ficar na conta de quem essa luta? Os patrocinadores vão vir por conta de quem? Desculpa, mas é verdade”, disparou.

Para finalizar, Jojo disse que só lutaria com rivais que estivessem em seu nível: “Quando chegar nesse patamar aqui, a gente conversa. Quem já viu o campeão se misturar com cancelado? Que loucura, gente. O mundo está muito louco. ‘Ai Jordana, mas que arrogância e prepotência é essa?’. Não tem como, gente!”, ela concluiu negando o convite.