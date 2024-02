Jojo Todynho é desafiada a lutar contra Cariúcha; saiba se ela aceitará convite

Assim como Popó e Bambam, Jojo Todynho recebe convite para lutar contra Cariúcha e dá resposta afiada ao revelar se vai aceitar desafio

Nesta quinta-feira, 29, Jojo Todynho recebeu um convite pra lá de inusitado e foi desafiada a participar de uma luta de boxe contra Cariúcha. Assim como o embate Popó e Bambam no último final de semana, a cantora precisaria enfrentar uma disputa física com sua rival de longa data. No entanto, ela recusou a proposta e explicou o motivo em suas redes sociais.

Tudo começou depois que a ex-participante da última edição de A Fazenda desafiou a campeã do reality show rural da Record para entrar no ringue durante uma entrevista em uma rádio. Assim que viu a provocação de Cariúcha, Jojo apareceu nos stories de seu perfil oficial no Instagram para debochar da proposta feita pela inimiga.

Segundo a estudante de direito, sua rival não está a altura do desafio: “Vocês já viram águia se misturar com pombo? Já viram? Já viram a diferença do patamar Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nessa patamar a gente conversa. Não gosto de conversa de gente que não é nada, que não conquistou nada”, Jojo alfinetou com gosto.

Além disso, a cantora explicou que seria a única responsável pela repercussão da luta e deu a entender que sua rival estava se aproveitando de sua fama: “Deram uma oportunidade e ainda jogou fora. Aí não tem como! Vai ficar na conta de quem essa luta? Os patrocinadores vão vir por conta de quem? Desculpa, mas é verdade”, disparou.

Para finalizar, Jojo disse que só lutaria com rivais que estivessem em seu nível: “Quando chegar nesse patamar aqui, a gente conversa. Quem já viu o campeão se misturar com cancelado? Que loucura, gente. O mundo está muito louco. ‘Ai Jordana, mas que arrogância e prepotência é essa?’. Não tem como, gente!”, ela concluiu negando o convite.

Vale lembrar que as duas não se gostam e já deixaram isso bem claro em diferentes oportunidades. Inclusive, quando Cariúcha foi eliminada do reality rural, Jojo preparou uma comemoração especial para celebrar a derrota da inimiga. Abrindo até uma garrafa de champanhe, a futura advogada festejou ao lado de amigos e familiares.

