Jojo Todynho estoura champanhe e comemora eliminação de Cariúcha

Após Cariúcha sair de 'A Fazenda 15', Jojo Todynho estoura champanhe e comemora eliminação de sua 'inimiga' na web

A eliminação de Cariúcha de A Fazenda 15 foi comemorada pela cantora Jojo Todynho. Ao saber da saída da participante polêmica do programa, a funkeira abriu uma live e surgiu festejando a derrota da influenciadora, com quem sempre trocou farpas.

Abrindo até uma garrafa de champanhe, a futura advogada celebrou ao lado de amigos e familiares com sua música, Devo Tá na Moda. "Alma lavada. Eu nunca dobrei meu joelho para pedir nada a Deus, somente Justiça. É isso!", disparou a artista feliz.

A vencedora de A Fazenda 12 continuou debochando: "Eu sou a boa e vale a pena lembrar que nunca estive maluca na minha tese, campeã bebê, eternamente campeã, como é que pode, a ruim campeã? E a boa cancelada?".

Durante a participação de Cariúcha, Jojo Todynho não aguentou e acabou falando em um longo desabafo o que achava a postura dela no reality. "A Cariúcha foi pro reality para ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta. Que é favelada, sem conteúdo, tudo que é de ruim, eles querem envolver pessoas pretas. E a Cariúcha, burra, que me dá um ódio, foi pra reafirmar isso. Garota, acorda pra vida. Que você saia e recomece, porque todo mundo tem direito de fazer uma aula de letramento racial e aprender, porque você tem que aprender", disse.

🚨VEJA: Jojo Todynho posta vídeo comemorando a eliminação de Cariúcha em A Fazenda pic.twitter.com/pDq2G1BiuN — Fofoquei (@Fofoqueeiii) October 13, 2023

