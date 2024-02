Após resultado da bariátrica, Jojo Todynho revela quais cirurgias pretende fazer

Satisfeita com o resultado da cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho explicou que pretende realizar novas intervenções estéticas no corpo

Bastante satisfeita com o resultado da cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho revelou aos fãs que pretende fazer outros procedimentos em breve. Após a intervenção, realizada em agosto do ano passado, a campeã de A Fazenda 12, da Record TV, já perdeu cerca de 40 kg e está cada dia mais focada em sua nova rotina fitness.

Em um bate-papo com os seguidores através de seu Instagram, ela explicou quais procedimentos estéticos deseja fazer, assim que tiver autorização do médico. "Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?", detalhou.

Na sequência, Jojo Todynho falou sobre a mudança em sua alimentação após a cirurgia bariátrica. "Estou me adaptando. Não é fácil. Moça do meu lado comendo uma rabada e eu comendo frango com legumes... É o processo e vamos viver esse processo. A gente tem que se disciplinar", relatou a cantora.

Recentemente, ela compartilhou mais uma mudança em seu corpo ao atingir o novo peso. Antes de sair para um compromisso, Jojo mostrou que precisou 'amarrar' a calça no corpo, já que a peça de roupa estava larga. "Olha onde a calça está. Toda amarrada, gente. A calça está um saco de batatas em mim, estou perdendo todas as minhas roupas", disse.

Jojo Todynho comemora troca de guarda-roupa

Jojo Todynho segue celebrando a perda de peso que tem tido desde que passou por uma cirurgia bariátrica no ano passado e perdeu mais de 40 kg desde então. A cantora comentou sobre a diferença de suas roupas no momento atual.

"A gente está velha com as roupas. Muita coisa vai ter que trocar porque não dá. Está tudo muito largo. Esse roupão não dava em mim de jeito nenhum. Ai, olha, que felicidade", disse a cantora, com o sorrisão aberto.

A funkeira que deu voz ao hit 'Que tiro foi Esse?', ainda falou sobre suas celulites ao posar com um vestido branco: "Muita gente me fala: 'Ai eu não noto branco porque marca a celulite', não sei vocês mas eu amo vestido branco, qual o problema? Se tem vai fazer o que? Assuma sua celulite se tem estrias, se tiver como melhorar. Melhore! Se não seja livre", ressaltou a funkeira sobre amor próprio.