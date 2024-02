Jojo Todynho comemora troca de guarda-roupa depois de emagrecimento

'Está tudo muito largo, que felicidade', revelou a cantora com sorrisão aberto em seu Instagram; Jojo Todynho já perdeu mais de 40 kg após bariátrica

Jojo Todynho segue celebrando a perda de peso que tem tido desde que passou por uma cirurgia bariátrica no ano passado e perdeu mais de 40 kg desde então. A cantora comentou sobre a diferença de suas roupas no momento atual.

"A gente está velha com as roupas. Muita coisa vai ter que trocar porque não dá. Está tudo muito largo. Esse roupão não dava em mim de jeito nenhum. Ai, olha, que felicidade", disse a cantora, com o sorrisão aberto.

A funkeira que deu voz ao hit 'Que tiro foi Esse?', ainda falou sobre suas celulites ao posar com um vestido branco: “Muita gente me fala: ‘Ai eu não noto branco porque marca a celulite’, não sei vocês mas eu amo vestido branco, qual o problema? Se tem vai fazer o que? Assuma sua celulite se tem estrias, se tiver como melhorar. Melhore! Se não seja livre”, ressaltou a funkeira sobre amor próprio.

Jojo Todynho revela por que raspou a cabeça após chocar fãs

No melhor estilo camaleoa, Jojo Todynho (27) mais uma vez deu o que falar nas redes sociais após passar por uma mudança radical no visual. A apresentadora do MesaCast BBB 24 apareceu com a cabeça raspada e mostrou ser super corajosa quanto a transformações. Procurada pela CARAS Brasil, a famosa abriu o jogo e revelou o real motivo por trás da decisão.

Segundo a artista, que recentemente confirmou o término de seu relacionamento com Renato Santiago, ela está passando por um momento decisivo em sua vida e gostaria de coroar o período com um algo especial para ficar marcado.

"Resolvi cortar o cabelo para fazer a transição, para voltar a ter meu black e porque eu estou em constante mudança. Estou me repaginando inteira, em todos os aspectos da minha vida", disse a carioca, que dias antes já havia dado um certo spoiler aos fãs ao aparecer usando uma peruca de cabelo crespo.