Jojo Todynho revela por que raspou a cabeça após chocar fãs

Procurada pela CARAS Brasil, Jojo Todynho abriu o jogo e contou tudo por trás de mudança radical que fez no visual

No melhor estilo camaleoa, Jojo Todynho (27) mais uma vez deu o que falar nas redes sociais após passar por uma mudança radical no visual. A apresentadora do MesaCast BBB24 apareceu com a cabeça raspada e mostrou ser super corajosa corajosa quanto a transformações. Procurada pela CARAS Brasil, a famosa abriu o jogo e revelou o real motivo por trás da decisão.

Segundo a artista, que recentemente foi contratada pela TV Globo, ela está passando por um momento decisivo em sua vida e gostaria de coroar o período com um detalhe especial, além de marcante.

"Resolvi cortar o cabelo para fazer a transição, para voltar a ter meu black e porque eu estou em constante mudança. Estou me repaginando inteira, em todos os aspectos da minha vida", disse a carioca, que dias antes já havia dado um certo spoiler aos fãs ao aparecer usando uma peruca de cabelo crespo.

Em seu perfil do Instagram, o vídeo o qual ela aparece fazendo a transformação já chega a quase 2 milhões de visualizações. Entre os comentários, os internautas não esconderam que amaram o resultado. “Gente, que gata! Perfeita em todas as versões”, declarou um. “Ficou top”, escreveu mais outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

RESULTADOS APÓS BARIÁTRICA

Vale destacar, nos últimos meses Jojo tem surpreendido os admiradores por sua determinação quanto aos cuidados com sua imagem. Depois de realizar uma cirurgia bariátrica e perder quilos, ela deu uma entrevista à CARAS Brasil e celebrou as conquistas pessoais.

"Com certeza a cirurgia foi um divisor de águas na minha vida. Me trouxe mais saúde, mais disposição e uma autoestima ainda maior. A mudança de hábitos também foi fundamental e hoje me sinto muito mais feliz e realizada", conta Jojo, que há meses tem compartilhado com os fãs sua rotina em busca não apenas de estabilizar sua saúde, mas também deixar o corpão em forma.

Alvo de alfinetadas nas redes sociais por conta do resultado da cirurgia, Jojo explica que as medidas não mudam de um dia para o outro. "As pessoas precisam entender que não é somente fazer a cirurgia e está tudo resolvido", afirmou ela à CARAS.

"Fui acompanhada antes e depois pelo médico Dr. João Branco e minha nutricionista, Renata Branco. Tenho uma programação alimentar. Pratico atividade física regularmente também", conta ela, que volta e meia grava vídeos motivacionais para quem gosta de praticar exercícios físicos.