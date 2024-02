Que isso? De vestido branco, Jojo Todynho marca demais as curvas

Após eliminar mais de 40 kg, Jojo Todynho marca corpaço em look revelador e para tudo; cantora esbanjou novas curvas em peça branca

A cantora Jojo Todynho roubou a cena na rede social ao se exibir em mais um look arrasador. Nesta segunda-feira, 26, a funkeira compartilhou cliques curtindo uma sacada de hotel de frente para a praia e roubou a cena.

Isso porque, a artista apareceu com seu novo visual e ostentando suas curvas bem marcadas em um vestido branco revelador. Com seu corpaço em evidência, a musa não passou despercebida e arrancou elogios dos fãs.

"A cada foto que posta mais linda ela fica, não dá", admiraram os seguidores a beleza da futura advogada. "Toda linda", escreveram outros. "Maravilhosa", babaram por ela.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho causou ao raspar os cabelos e descolorir o restante dos fios. É bom lembrar que ela está solteira após terminar com Renato Santiago, com quem mantinha um relacionamento longe dos holofotes. “Renato não me traiu. Continuamos superamigos. Ele é um cara superdiscreto, não é de internet, o negócio dele é ser trabalhador, não pedi ninguém para demitir ninguém”, disse ela em uma live nas redes sociais neste domingo, 25.

Jojo Todynho revela por que raspou a cabeça após chocar fãs

No melhor estilo camaleoa, Jojo Todynho (27) mais uma vez deu o que falar nas redes sociais após passar por uma mudança radical no visual. A apresentadora do MesaCast BBB24 apareceu com a cabeça raspada e mostrou ser super corajosa corajosa quanto a transformações. Procurada pela CARAS Brasil, a famosa abriu o jogo e revelou o real motivo por trás da decisão.

Segundo a artista, que recentemente confirmou o término de seu relacionamento com Renato Santiago, ela está passando por um momento decisivo em sua vida e gostaria de coroar o período com um algo especial para ficar marcado.

"Resolvi cortar o cabelo para fazer a transição, para voltar a ter meu black e porque eu estou em constante mudança. Estou me repaginando inteira, em todos os aspectos da minha vida", disse a carioca, que dias antes já havia dado um certo spoiler aos fãs ao aparecer usando uma peruca de cabelo crespo.