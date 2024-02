Com seu novo visual, Jojo Todynho impacta com look de festa

De cabelo curtinho e descolorido, Jojo Todynho impacta ao surgir com vestido de festa com fenda e de uma alça só; veja a produção da cantora

A cantora Jojo Todynho impressionou ao surgir produzida para mais um evento e exibindo seu novo visual ousado. De cabelo raspado e descolorido, a funkeira ostentou suas curvas deslumbrantes em um vestido de festa.

Nitidamente bem mais magra após perder cerca de 40 kg por conta da cirurgia bariátrica e muito treino, a futura advogada apareceu arrasadora no modelo de uma alça e com fenda até o limite. Com tons claros, Jojo Todynho deu um toque mais delicado para a combinação arrematada com uma bolsa de mão brilhante.

Nos comentários da publicação, os internautas não deixarma de elogiar a artista. "Arrasou sua linda", aprovaram os fãs. "Toda maravilhosa", admiraram outros a famosa, que revelou o motivo de ter raspado o cabelo.

É bom lembrar que Jojo Todynho está solteira após terminar com Renato Santiago, com quem mantinha um relacionamento longe dos holofotes. “Renato não me traiu. Continuamos superamigos. Ele é um cara superdiscreto, não é de internet, o negócio dele é ser trabalhador, não pedi ninguém para demitir ninguém”, disse ela em uma live nas redes sociais neste domingo, 25.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Mais detalhes do fim do namoro de Jojo Todynho

“Estou separada do Renato vai fazer um mês. Eu me separei porque eu entendi que estou numa fase que preciso me dedicar a mim, somente a mim, e todo mundo sabe que relacionamento é dedicação de ambas as partes”, contou.

Além disso, a artista comentou sobre o desejo de ser mãe em breve e a intenção de adotar uma criança em Angola. “Me sinto grávida, porque está vindo uma criança para a minha vida. E eu tenho que amadurecer em vários aspectos para poder dar uma direção, porque eu tenho a responsabilidade dele nas minhas mãos, e eu vou ensiná-lo a ser um homem que respeita mulheres, um homem que não abaixa a cabeça para o sistema”, declarou.

Por fim, Todynho comentou sobre o carro que deu para ele, no valor de R$ 250 mil, e que é um presente. “O problema das pessoas é que eu dei um carro pro Renato. Ele comprou batata para mim, me deu carona quando eu era Jordana Gleise, não tinha nada. Independentemente de eu ter um relacionamento com ele ou não, eu sou grata às pessoas que passaram pela minha vida”, declarou.