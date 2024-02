Jojo Todynho revela o motivo do fim do namoro com Renato Santiago

Recém-separada, a cantora Jojo Todynho abre o jogo sobre o que aconteceu para terminar o namoro com Renato Santiago

A cantora Jojo Todynho está solteira novamente após terminar o namoro com Renato Santiago. Depois de ver a repercussão de boatos sobre sua vida pessoal, ela decidiu abrir o jogo e revelar o motivo para a separação.

A estrela foi alvo de rumores de que teria sido traída e teria pedido a demissão do ex-namorado do emprego que arrumou para ele. Porém, ela negou tudo. Jojo afirmou que eles seguem amigos e ele é trabalhador.

“Renato não me traiu. Continuamos superamigos. Ele é um cara superdiscreto, não é de internet, o negócio dele é ser trabalhador, não pedi ninguém para demitir ninguém”, disse ela em uma live nas redes sociais neste domingo, 25.

Então, a cantora contou que decidiu se separar para focar em si mesma. “Estou separada do Renato vai fazer um mês. Eu me separei porque eu entendi que estou numa fase que preciso me dedicar a mim, somente a mim, e todo mundo sabe que relacionamento é dedicação de ambas as partes”, contou.

Além disso, a artista comentou sobre o desejo de ser mãe em breve e a intenção de adotar uma criança em Angola. “Me sinto grávida, porque está vindo uma criança para a minha vida. E eu tenho que amadurecer em vários aspectos para poder dar uma direção, porque eu tenho a responsabilidade dele nas minhas mãos, e eu vou ensiná-lo a ser um homem que respeita mulheres, um homem que não abaixa a cabeça para o sistema”, declarou.

Por fim, Todynho comentou sobre o carro que deu para ele, no valor de R$ 250 mil, e que é um presente. “O problema das pessoas é que eu dei um carro pro Renato. Ele comprou batata para mim, me deu carona quando eu era Jordana Gleise, não tinha nada. Independentemente de eu ter um relacionamento com ele ou não, eu sou grata às pessoas que passaram pela minha vida”, declarou.

Jojo Todynho usa biquíni feito de fita adesiva

Solteira novamente, a cantora Jojo Todynho aproveitou a tarde deste sábado, 24, para renovar seu bronzeado impecável. A musa foi até uma clínica de bronzeamento artificial e exibiu o resultado do procedimento em uma selfie nas redes sociais.

Na foto, ela apareceu usando apenas um biquíni feito de fita adesiva e ainda descolou uma parte do modelito para exibir o bronzeado perfeito em sua pele.