Jojo Todynho surge com look de fita adesiva e ostenta o bronzeado

Jojo Todynho usa look ousado feito de fita adesiva para renovar o bronzeado e descola uma parte do modelito para exibir a pele bronzeada

Solteira novamente, a cantora Jojo Todynho aproveitou a tarde deste sábado, 24, para renovar seu bronzeado impecável. A musa foi até uma clínica de bronzeamento artificial e exibiu o resultado do procedimento em uma selfie nas redes sociais.

Na foto, ela apareceu usando apenas um biquíni feito de fita adesiva e ainda descolou uma parte do modelito para exibir o bronzeado perfeito em sua pele.

Vale lembrar que ela anunciou o fim do namoro com Renato Santiago na última sexta-feira, 23, por meio das redes sociais. "Eu acho que vocês já sabem que estou em outra fase da minha vida e eu mudei. Estou em uma mudança constante e o que eu mais tenho evitado é falar da minha vida pessoal. Mas eu vim aqui para evitar disse e me disse… Eu e Renato não estamos mais juntos, mas continuamos super amigos. Até porque a gente tem uma amizade há mais de 10 anos, independente de relacionamento”, afirmou.

Logo depois, ela alfinetou os rumores sobre o motivo do término. "Daqui a pouco vai começar a sair nos lugares, já até procuraram a minha assessora para falar, para trazer histórias que não existem. Então, para evitar tudo isso, estou vindo aqui e contando para vocês. Acho que não deveria, porque a vida pessoal é só minha, mas a gente aprende, mas, infelizmente, tem alguns jornalistas que são muito sujos. Então é isso, a exclusividade acabou”, afirmou.

Jojo Todynho dispara indireta

A cantora Jojo Todynho participou do programa MesaCast BBB, do Globoplay, nesta semana e disparou uma indireta ao vivo. A estrela relembrou a sua época no reality show A Fazenda, da Record TV, e alfinetou participantes que entraram lá depois dela.

Sem citar nomes, ela afirmou: “As pessoas não entenderam eu ter sido campeã de um reality. Foi um mistério divino de Deus na minha vida para mostrar que o mal nunca vencerá o bem. Nenhuma pessoa que tentou subir em cima de mim, me usar para subir… ‘Ah, beleza, está em um reality’, não ganhou nada”, disse ela.

Por fim, ela ainda comentou: “Vim de lá [A Fazenda] e estou aqui na Globo”. Rapidamente, a fala dela repercutiu nas redes sociais e os internautas apontaram que poderia ser uma indireta para o ex-noivo dela, Lucas Souza, e para Cariúcha. “Essa indireta foi para o Lucas e a Cariúcha, mas saiba que o Lucas não precisou do prêmio para ser amado”, apontou um internauta.