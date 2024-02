Jojo Todynho fala pela primeira vez sobre o fim do namoro

Jojo Todynho rompe o silêncio sobre o fim do namoro e revela como anda sua relação com o ex-namorado em relato sincero

A cantora Jojo Todynho abriu o jogo sobre o fim do namoro com Renato Santiago após menos de um ano de relacionamento. Por meio dos stories do Instagram, ela gravou vídeos para confirmar a separação e falar pela primeira vez sobre o término.

A estrela confirmou que está solteira novamente, mas afirmou que segue amiga do ex e não quer mais falar de sua vida pessoal publicamente. "Eu acho que vocês já sabem que estou em outra fase da minha vida e eu mudei. Estou em uma mudança constante e o que eu mais tenho evitado é falar da minha vida pessoal. Mas eu vim aqui para evitar disse e me disse… Eu e Renato não estamos mais juntos, mas continuamos super amigos. Até porque a gente tem uma amizade há mais de 10 anos, independente de relacionamento”, afirmou.

Logo depois, ela alfinetou os rumores sobre o motivo do término. "Daqui a pouco vai começar a sair nos lugares, já até procuraram a minha assessora para falar, para trazer histórias que não existem. Então, para evitar tudo isso, estou vindo aqui e contando para vocês. Acho que não deveria, porque a vida pessoal é só minha, mas a gente aprende, mas, infelizmente, tem alguns jornalistas que são muito sujos. Então é isso, a exclusividade acabou”, afirmou.

Leo Dias diz que Jojo Todynho teria sido traída

A cantora Jojo Todynho está solteira novamente. De acordo com o colunista Leo Dias, ela terminou o namoro com Renato Santiago após descobrir que foi traída por ele.

O jornalista contou que a separação foi conturbada por cauda da traição e que eles não são mais amigos. Porém, a equipe de Jojo negou os rumores ao portal Leo Dias.

Jojo e Renato assumiram o romance em meados de 2023 e foram vistos juntos em raras ocasiões. Os rumores sobre o término já circulavam há algum tempo.