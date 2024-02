Jojo Todynho foi traída pelo ex-namorado, diz colunista

Jojo Todynho está solteira novamente após terminar o namoro com Renato Santiago e o motivo da separação veio à tona

A cantora Jojo Todynho está solteira novamente. De acordo com o colunista Leo Dias, ela terminou o namoro com Renato Santiago após descobrir que foi traída por ele.

O jornalista contou que a separação foi conturbada por cauda da traição e que eles não são mais amigos. Porém, a equipe de Jojo negou os rumores ao portal Leo Dias.

Jojo e Renato assumiram o romance em meados de 2023 e foram vistos juntos em raras ocasiões. Os rumores sobre o término já circulavam há algum tempo.

Jojo Todynho está com o cabelo platinado

A cantora Jojo Todynho está com novo visual. Nesta quinta-feira, 22, a estrela apareceu com o cabelo em um estilo bem diferente do que costuma usar e ostentou toda a sua beleza.

Desta vez, ela deixou de lado os apliques e laces que costuma usar e mostrou o seu cabelo natural. Inclusive, a musa raspou os fios bem curtos e tingiu.

Agora, Jojo está com o cabelo loiro platinado e com um corte estiloso. “Bela Gracyane! Nevei”, disse ela na legenda. Rapidamente, os fãs elogiaram o novo visual dela. “Eu amei. Linda”, disse um seguidor. “Gente, que gata! Perfeita em todas as versões”, declarou outro. “Ficou top”, escreveu mais um.

Recentemente, Jojo surpreendeu postar novas fotos usando um look branco e chamou a atenção dos internautas. De vestido branco de alcinha e bem colado ao corpo, a futurava advogada deixou seu corpaço em evidência. Esbanjando uma cinturinha, a artista impressionou ao se exibir toda estilosa no look de dia a dia.