De vestido branco, Jojo Todynho revela corpaço escultural

Após eliminar mais de 40 kg, Jojo Todynho revela cinturinha em look branco e bem colado ao corpo; cantora esbanjou nova forma com estilo

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao mostrar mais uma vez como estão suas novas curvas após passar pela cirurgia bariátrica nos últimos meses. Nesta quarta-feira, 14, a famosa postou fotos usando um look branco e chamou a atenção.

De vestido branco de alcinha e bem colado ao corpo, a futurava advogada deixou seu corpaço em evidência. Esbanjando uma cinturinha, a artista impressionou ao se exibir toda estilosa no look de dia a dia.

Dando uma despojada na combinação, ela apostou em tênis e bolsinha verde. Nos comentários da publicação, os interautas a encheram de elogios. "Linda demais", admiraram. "Duas naves", brincaram ao vê-la ao lado do carrão.

Nos últimos dias, durante o Carnaval, Jojo Todynho brilho na avenida com um body cravejado e cavado. A musa desfilou pela Mocidade Independente de Padre Miguel no Rio de Janeiro. Antes da folia, a cantora aproveitou para retocar seu bronzeado artificialmente e registrou tudo em suas redes sociais. .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Mudança de corpo de Jojo Todynho após cirurgia bariátrica e treinos

Além do procedimento cirúrgico, a bariátrica, a futura advogada investiu pesado nos exercícios físicos e alimentação balanceada para conquistar seu principal objetivo antes do carnaval. A estrela perdeu mais 40 kg ao longo dos últimos meses e conseguiu chegar a menos de 100 kg na balança. Apesar de não revelar o seu peso exato, ela comemorou os dois dígitos.

“Com certeza há uma pressão estética, mas estou muito confiante e feliz com o meu corpo, como sempre estive. Minha mudança de estilo de vida teve como motivação a minha saúde. As críticas são parte do jogo, mas eu sei quem sou. O que importa para mim é me sentir bem e saudável. Não me deixo abalar por comentários negativos”, disse em suas redes sociais.