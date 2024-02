Jojo Todynho brilha na avenida com body cravejado e cavado até o limite

Jojo Todynho atrai todos os olhares em sua estreia como musa da Mocidade com um look revelador e ultracavado; veja as fotos

Na noite da última segunda-feira, 04, Jojo Todynho fez sua estreia como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, e é claro que ela não passou despercebida! A cantora e estudante de direito atraiu todos os olhares com seu samba no pé e um look revelador. É que ela apostou em um body cravejado e ultracavado para se jogar na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Em meio à folia, a peça branca bordada com pedrarias fez com que Jojo refletisse seu brilho por onde passou. Mas além da riqueza nos detalhes, outro elemento chamou a atenção: o modelo contava com recortes estratégicos que ressaltaram as curvas da cantora, especialmente na região do quadril e da cintura, cavados até o limite.

Para complementar a produção deslumbrante, a dona do hit ‘Que tiro foi esse?’ elegeu sandálias de salto alto amarradas até o tornozelo, braceletes e mangas bufantes nos tons do traje. Além disso, Jojo também incluiu uma coroa em sua fantasia brilhante para deixar claro que agora faz parte do alto escalão da escola de samba.

Jojo Todynho se joga em noitada de samba em estreia no Carnaval - Foto: AgNews

Jojo Todynho brilha na avenida em estreia como musa do Carnaval - Foto: AgNews

Durante o desfile, a cantora demonstrou muita energia e agitação ao atravessar a avenida com um sorrisão no rosto e muita beleza! Vale mencionar que Jojo passou por uma transformação física depois de se submeter a uma cirurgia bariátrica em agosto do ano passado e está feliz da vida com o resultado do seu intenso processo de emagrecimento.

Além do procedimento cirúrgico, a futura advogada investiu pesado nos exercícios físicos e alimentação balanceada para conquistar seu principal objetivo antes do carnaval. A estrela perdeu mais 40 kg ao longo dos últimos meses e conseguiu chegar a menos de 100 kg na balança. Apesar de não revelar o seu peso exato, ela comemorou os dois dígitos.

“Com certeza há uma pressão estética, mas estou muito confiante e feliz com o meu corpo, como sempre estive. Minha mudança de estilo de vida teve como motivação a minha saúde. As críticas são parte do jogo, mas eu sei quem sou. O que importa para mim é me sentir bem e saudável. Não me deixo abalar por comentários negativos”, disse em suas redes sociais.

Jojo Todynho renovou o bronzeado para desfilar:

Em clima de Carnaval, a cantora aproveitou a chegada da folia para retocar seu bronzeado artificialmente e registrou tudo em suas redes sociais. Nos stories do Instagram, Jojo Todynho posou enquanto uma profissional passava o produto de bronzeamento em spray. Ela utilizou a técnica do biquíni de fita para os preparativos de sua estreia.