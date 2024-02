Jojo Todynho celebra conquista no emagrecimento: ‘Atingi a minha meta’

Após passar pela cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho revela conquista no resultado da balança ao falar sobre seu peso

A cantora Jojo Todynho está feliz da vida com o resultado do seu processo de emagrecimento. Ela passou pela cirurgia bariátrica há alguns meses e investiu pesado nos exercícios físicos e alimentação balanceada. Agora, ela contou que atingiu o seu objetivo.

A estrela perdeu mais 40 kg ao longo dos últimos meses e conseguiu chegar a menos de 100 kg na balança. Apesar de não revelar o seu peso exato, ela comemorou a conquista. “Atingi a minha meta. Fico muito feliz com o meu progresso e estou me sentindo maravilhosa”, disse ela ao Jornal Extra.

Inclusive, Jojo falou sobre a decisão de emagrecer. “Com certeza há uma pressão estética, mas estou muito confiante e feliz com o meu corpo, como sempre estive. Minha mudança de estilo de vida teve como motivação a minha saúde. As críticas são parte do jogo, mas eu sei quem sou. O que importa para mim é me sentir bem e saudável. Não me deixo abalar por comentários negativos”, afirmou.

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. No dia 26 de dezembro de 2023, a cantora contou que iria realizar algumas cirurgias plásticas para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.