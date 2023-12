Jojo Todynho planeja sua cirurgia plástica pós-bariátrica: "Estica tudo"

Após resultados de sua cirurgia bariátrica, Jojo Todynho planeja futura plástica para melhorar a estética de seu corpo; saiba o que ela irá fazer!

Meses após a realização de sua cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho está pronta para uma nova fase na sua perda de peso. Em suas redes sociais nesta terça-feira, 26, a vencedora de A Fazenda 12 contou que irá realizar algumas cirurgias plásticas em breve para corrigir algumas coisas estéticas.

Em preparação das festas de fim de ano, a famosa apareceu renovando seu bronzeado para curtir o Ano Novo. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas.

Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.

A milionária ainda contou que a cirurgia estava mais próxima do que o esperado, mas que ela havia mudado de ideia. "Eu ia operar em janeiro, que eu tô de férias, mas eu vou esperar para fazer em julho. Eu ia até para a Disney em julho, mas não vou mais. Vou operar!", revelou a cantora.

Confira:

Jojo Todynho elege vestido pequeno e chama a atenção

Mais cedo nesta terça-feira, Jojo Todynho impressionou seus seguidores ao exibir sua nova silhueta em look arrasador. Em suas redes sociais, a cantora postou fotos toda produzida e chamou atenção ao surgir com um vestido pequeno.

Vestindo um modelo verde bem justinho ao corpo e de apenas uma alça, a funkeira surgiu deslumbrante e não passou despercebida. Com 30 kg a menos após ter passado por uma cirurgia bariátrica, a futura advogada arrancou elogios.

"Dona e proprietária de uma linda história de crescimento. Exemplo né, maravilhosa", enalteceram a musa. "Ela tá surreal de gata", escreveram os fãs impactados. "Tá um mulherão", babaram outros.