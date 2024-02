Jojo Todynho celebra novo peso ao surgir com calça larga: 'Toda amarrada'

Após emagrecer mais de 40 quilos, a cantota Jojo Todynho se divertiu ao mostrar que mais uma peça de roupa está grande em seu corpo

Seguindo uma rotina fitness, a cantora Jojo Todynho tem compartilhado com os seguidores cada conquista em seu novo estilo de vida. Ela, que já perdeu mais de 40 quilos desde que realizou uma cirurgia bariátrica, mostrou que, em breve, precisará renovar seu guarda-roupa.

Na tarde desta quarta-feira, 21, a campeã de A Fazenda 12, da Record, revelou que precisou "amarrar" uma de suas calças jeans no corpo. Em frente ao espelho, a artista exibiu o quanto a peça de roupa está larga.

"Estou bonita, toda amarrada. Olha onde a calça está. Toda amarrada, gente. A calça está um saco de batatas em mim, estou perdendo todas as minhas roupas", se divertiu ela, mostrando o look do dia. E completou: "Muito linda, né mundo?".

Recentemente, a famosa recebeu diversos elogios ao compartilhar novos cliques em uma banheira exibindo seu corpaço. "O processo molda nossa jornada, enquanto o propósito dá direção ao destino que buscamos", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram sua beleza e determinação. "Você é muito necessária! Parabéns por tudo! Como nutricionista e como uma pessoa que ama ver alguém evoluindo, eu te admiro muito!", falou uma fã. "Maravilhosa", elogiou mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho tieta Ary Fontoura durante jantar

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para compartilhar com os fãs um encontro mais que especial com o ator Ary Fontoura. Na noite de terça-feira, 20, os dois participaram de um jantar ao lado de outras pessoas e a artista não deixou passar a oportunidade de tietar o veterano.

Em seus stories no Instagram, ela aproveitou a ocasião e gravou um vídeo, em tom de brincadeira, dizendo que estava sendo bancada pelo ator. "Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem novinhas por aí que tão doida para arrumar um novinho da lancha para ter uma vida melhor, mas como eu já tenho uma vida melhor, aí Deus dá o quê? Algo melhor para a gente", iniciou.

"E eu apresento para vocês o meu novinho da lancha", completou Jojo, fazendo Ary Fontoura cair na risada. "Ele está me dando tudo, apartamento, Rolex...", se divertiu a artista, levando os demais presentes no local aos risos.

Na sequência, Jojo Todynho mostrou o veterano e falou: "Estou brincando, gente. Muito respeito ao seu Ary", declarou ela. "Bastante [respeito]. Até demais", brincou Ary Fontoura, surpreendendo a famosa com uma resposta divertida. Confira!